Oroscopo Barbanera di venerdì 18 marzo: sorprese in arrivo per molti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Sentimentalmente siete in pieno fermento. L’umore risente delle novità. In generale, per voi l’unica costante dell’universo è il costante cambiamento.

Toro (21/4 – 20/5) – Il passaggio odierno della Luna in Vergine è un vero toccasana per i molti problemi pratici, che vi tolgono il sonno e la tranquillità.

Gemelli (21/5 – 21/6) – A causa della Luna in Vergine le vostre iniziative professionali, almeno temporaneamente, sono in fase di revisione. Impedimenti e cavilli.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie ad una buona dose di senso pratico lavorare oggi non vi pesa, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare.

Leone (23/7 – 23/8) – Cercate di badare al sodo e di non perdervi in progetti nebulosi, magari dietro il consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite.

Vergine (24/8 – 22/9) – Grazie alla Luna e ad Urano, il lavoro quotidiano procede con soddisfazione. Un viaggio di lavoro può aprirvi nuove e proficue prospettive professionali.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Sarete propositivi e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Ottime premesse per il lavoro. Oggi che lo spirito di collaborazione ha la meglio, archiviate i motivi di disaccordo e procedete a tutto sprint.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Come una doccia fredda, contrattempi e malintesi intervengono a spegnere i vostri bollori. Risultato: nervosismo, umore scuro e insofferenza.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Giornata ideale per concedervi una vacanza, anche breve, ritemprarvi a contatto con la natura, praticare sport, coccolarvi con le cure termali.

Acquario (21/1 – 19/2) – Nel clima movimentato, è benvenuta una giornata di pausa, per fare il punto della situazione prendendo in esame anche le esperienze del passato.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna nel suo aspetto dinamico vi invita a scommettere su progetti nuovi, forse non ancora ben delineati, tutti da studiare o da inventare.

