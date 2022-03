“non-voglio-leccare-il-c**o,-ma…”:-rivelazione-pazzesca-su-giulia-stabile,-parla-un-ex-volto-di-amici-[video]

Oggi è una professionista, ma l’anno scorso a quest’ora Giulia Stabile stava per affrontare il serale. L’ultima indiscrezione è incredibile

Ballerina, co-conduttrice e intervistatrice: Giulia Stabile in un anno ha letteralmente rivoluzionato la propria vita. Si è presentata come concorrente ad Amici20 e da lì in poi la sua carriera è stata un susseguirsi di successi. Ha vinto l’edizione scorsa del talent show di Maria de Filippi, conquistando tutto il pubblico non solo per la qualità della sua danza, ma anche per la sua innata simpatia.

Nelle ultime ore, però, un ex volto di Amici ha rivelato un dettaglio su Giulia Stabile che probabilmente nessuno conosceva. Ecco tutta la verità sulla ballerina più ironica della tv.

Marcello Sacchetta parla di Giulia Stabile: “Fin dall’inizio…”

Sono molti gli step che ogni potenziale concorrente deve superare per riuscire ad ottenere il tanto agognato banco. I provini, infatti, vengono appositamente suddivisi in molti appuntamenti diversi, così che ogni concorrente venga visto e valutato da esperti differenti, con background e punti di vista unici e speciali. Durante un’intervista per Casa Chi, Marcello Sacchetta ha rivelato di essere uno fra i primi step che ogni ballerino deve superare per provare ad andare avanti nella selezione per Amici. “Io ho il ruolo di trovare il talento e di dire a Maria che un ragazzo o una ragazza vale, che ha talento” ha rivelato alle telecamere di CasaChi.

Il ballerino e coreografo ha per molti anni lavorato all’interno della complessa macchina del talent show di Maria de Filippi. Nonostante da giovanissimo fu rifiutato ai casting, Sacchetta non si è mai fermato, raggiungendo grandi palchi internazionali. Ad Amici ha svolto per molti anni il ruolo di ballerino professionista e coreografo, anche affiancando Stefano de Martino alla conduzione del day-time. Per questa edizione corrente, Marcello è uscito dalle quinte di Amici e viene chiamato sporadicamente come giudice esterno.

Durante l’intervista per Casa Chi, però, ha rivelato di essere stato uno tra i primi ad aver visto Giulia Stabile ballare. Senza volersela tirare troppo, Marcello ha ammesso che sin dall’inizio aveva notato in lei qualcosa che nessun’altro aveva, una qualità tecnica e artistica rare:

Marcello Sacchetta ha rivolto parole ricche di stima per Giulia, che oggi si trova a dover partecipare al serale di Amici21 come professionista. Innegabile, quindi, l’occhio esperto di Sacchetta, che in pochi minuti aveva già individuato uno dei talenti migliori dell’edizione scorsa.

