“mi-sento-un-imbecille”:-kabir-bedi-senza-parole,-le-frasi-che-rimarranno-nella-storia-del-gf-vip

Il GF VIP è finito, ma Kabir Bedi resterà nel cuore di tutti i telespettatori. Ecco le parole che più l’hanno sconvolto: momento topico

Nonostante il vincitore del GF VIP sia sempre e solo uno, non è detto che sia proprio lui colui che è destinato a restare impresso nel cuore dei telespettatori. Frequentemente, infatti, alcuni tra i personaggi più amati vengono eliminati poiché estremamente divisivi o, semplicemente, perché fa parte del gioco. Kabir Bedi è uno tra questi: il suo modo di fare e la sua eleganza han travolto tutti i fan del GF VIP. Ma non solo: per molti inquilini è stato anche un modello di comportamento da seguire.

Tra i tanti momenti vissuti al GF, uno in particolare ha lasciato Kabir Bedi senza parole. Le emozioni erano tante e sicuramente rimarranno impresse nei cuori, non solo dei fan ma anche dei due personaggi coinvolti.

Kabir Bedi, un esempio per tutti gli inquilini e non

Non è facile capire le dinamiche che portano il pubblico ad affezionarsi a uno piuttosto che all’altro concorrente. Sicuramente, di base, c’è un’affinità caratteriale che porta il telespettatore a simpatizzare per concorrenti in cui si identifica. Poi, però, c’è anche un qualcosa che catalizza le masse, un comportamento, un atteggiamento che piace quasi universalmente e che porta qualche concorrente a diventare veramente un idolo per i telespettatori.

Questo è il caso di Kabir Bedi, il Sandokan che quest’anno ha deciso di mettersi in gioco e di partecipare al GF VIP. Il suo modo di fare ha conquistato tutti e, nonostante qualche battibecco con Manila, anche i suoi avversari di gioco non han mai nascosto la stima che provavano nei suoi confronti. Per celebrarla, sabato 15 gennaio han deciso di preparare una cena a base di specialità indiane, così da fare una festa in onore di Kabir.

Proprio durante il pasto, Barù si è alzato in piedi e ha voluto fare un brindisi all’attore: “Per me sei una figura molto importante” ha ammesso. “Spero che potremo avere molte più conversazioni insieme, quando ti parlo mi sento un imbecille. Ti ascolto e basta e mi piace molto“. Una vera e propria dichiarazione di stima e di amore, che ha sconvolto Kabir Bedi:

“Mi basta guardarti e mi fai comportare meglio” ha ammesso Barù. Insomma, il ruolo di Kabir al GF VIP sembra essere stato molto profondo e sembra sia stato anche una guida morale e spirituale per gli altri concorrenti.

The post “Mi sento un imbecille”: Kabir Bedi senza parole, le frasi che rimarranno nella storia del GF Vip appeared first on Ck12 Giornale.