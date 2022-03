katia-ricciarelli-ne-combina-un’altra,-gesto-impensabile-appena-finito-il-gf-vip

Katia Ricciarelli cambia le carte in tavola e sorprende tutti dopo la finale del GF Vip: la mossa sui social è davvero inspiegabile.

La soprano veneta Katia Ricciarelli, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del GF Vip, non smette di alimentare i rumors che la riguardano. La cantante lirica è stata uno dei personaggi più iconici nel cast del reality di Mediaset, e ha certamente contribuito alla creazione di dinamiche interessanti.

Nonostante la sua eliminazione dal format, Katia è rimasta sulla cresta dell’onda nei tabloid cartacei o digitali: la famosa zuffa mediatica con Clarissa Selassiè è ormai scolpita nell’immaginario collettivo. Le ultime mosse della soprano, però, confondono il popolo dei social: sta agendo di strategia, oppure vuole ricercare realmente un’apertura? Vediamo quanto accaduto.

Katia Ricciarelli “segue” le sorelle Selassiè: riconciliazione in vista?

Come ben sappiamo, Katia si è scontrata ripetutamente con le Princess di casa GF Vip, talvolta in modo piuttosto animato e controverso. Le reiterate zuffe avvenute nel reality hanno portato ad una spaccatura nell’opinione popolare: se molti si sono schierati in difesa delle sorelle di nobile lignaggio, altri hanno invece giustificato Katia. Sebbene la cantante non abbia dato sfoggio di particolare diplomazia e linguaggio forbito, i contenuti da lei professati sono stati ritenuti convincenti.

Le sorelle Selassiè, infatti, sono state spesso definite antipatiche, opportuniste e viziatelle, e sono in molti nel web a osteggiarle. Katia, però, nelle ultime ore ha compiuto una mossa imprevedibile. Gli amanti del gossip hanno infatti rilevato che la cantante ha iniziato a seguire Lulù e Jessica sul social Instagram. La domanda sorge spontanea: la soprano ha in mente di avviare le trattative per una solenne riappacificazione? Oppure sta studiando la tipologia di post pubblicata dalle due, in attesa di coglierle in fallo? Non ci è dato sapere quali siano le reali intenzioni di Katia, possiamo solo rimanere nel campo delle ipotesi.

Ma Katia ha iniziato a seguire anche jessica e Lulù ??😅 perché sembra che le due come ultime persone che segue ( tipo Fedez non lo seguiva fino a poco fa ) #fairylu #jeru #jessvip #gfvip pic.twitter.com/0SCK9BLTRo — Mariel 😈 (@mariella89__) March 15, 2022

Comprensibilmente, Katia non ha applicato il “follow” anche a Clarissa: gli ultimi scontri tra le due si sono rivelati piuttosto aspri. Quale sarà l’evoluzione del rapporto tra la famosa soprano e le sorelle Selassiè? Jessica, Lulù e Clarissa non hanno ancora reso alcuna dichiarazione in merito, attendiamo le loro prossime mosse.

