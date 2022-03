Figuraccia Clarissa Selassié, spunta fuori un audio che parla chiaro [VIDEO]

L’esibizione di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè nasconde un segreto clamoroso: ecco la verità.

La finale del GF Vip ha riservato molte sorprese agli spettatori di Mediaset: gli autori del programma hanno confezionato ad arte una serie di sketch riservati ai protagonisti candidati alla vittoria. Dopo l’intermezzo al piano, in cui si è prodotto un ispirato Manuel Bortuzzo, anche Alfonso Signorini ha dedicato un brano, tratto da “Giulietta e Romeo“, alle coppie del reality. Barù ha invece goduto di un balletto ad opera delle ex compagne di avventura, opportunamente agghindate per l’occasione.

Il momento più iconico, però, appartiene alle Princess di casa GF Vip: Clarissa, Jessica e Lulù hanno infatti animato la finale con l’interpretazione di un brano di Selena Gomez, e i risvolti sono incredibili.

L’audio originale dell’esibizione rivela retroscena del tutto inaspettati

Le tre sorelle hanno cantato la hit di Selena Gomez “Love you like a love song”, e i rumors sono immediatamente dilagati nel web. Le Princess, infatti, erano visibilmente in playback, e molti spettatori hanno ironizzato sulla scelta degli autori. Secondo molti utenti di Twitter, infatti, tale condizione è stata imposta per ovviare alla mancanza di talento delle tre. La versione proposta al pubblico era una perfomance precedentemente registrata e impreziosita con l’auto-tune, ma l’esibizione nasconde un segreto…

Mediaset Extra ha rilasciato nelle ultime ore l’audio originale del cantato delle Princess che, nonostante il playback in atto, si sono comunque sfogate ai microfoni. Clarissa, Jessica e Lulù hanno cantato la canzone di Selena Gomez, incuranti di potenziali figuracce postume. Le tre si sono anche incoraggiate tra loro: “Vai Jessy!“, ha strillato Lulù in corso d’opera. Riascoltando l’audio delle Princess, si possono apprezzare le voci di Lulù e Jessica, mentre l’interpretazione di Clarissa risulta più zoppicante e stentata. Ecco l’esibizione delle tre sorelle, in evidenza rispetto al playback.

L’audio originale dell’esibizione delle principesse sulle note di Selena Gomez. Il video, ora virale su TikTok, è andato in onda sul canale 55. #GFVip pic.twitter.com/DGwBrxSjBF — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 16, 2022

Il parere del web si divide: se molti sembrano apprezzare le doti canore delle Selassiè, altri le stroncano impietosamente. “Ma infatti non sono andate male… La più nel pezzo era Jessica… se prendesse delle lezioni di canto.. potrebbe cantare tranquillamente…“, twitta un utente. Un altro replica: “Il nullissimo spaziale, altro che cosmico!“. Altri ancora affermano: “Imbarazzanti, ‘ste tre sole!“. Che cosa ne pensate voi dei gorgheggi delle Principessine per eccellenza?

