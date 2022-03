“È sparito da settimane”: grande preoccupazione ad Amici21, cosa sta succedendo?

Si avvicina sempre di più il serale di Amici21, ma un mistero sta sconvolgendo tutti. Sembra sparito, non si vede da giorni

Le puntate della domenica pomeriggio son finite e così anche le maglie dorate. Ormai tutto è pronto: i concorrenti di Amici21 che son riusciti ad agguantare un posto per il serale son carichi e non vedono l’ora della prima puntata. Tra prove, sfide e tensioni, il clima in casa si fa importante e ricco di attesa: ogni ragazzo sa perfettamente il significato di ciò che sta per iniziare.

I fan, però, si sono accorti di un dettaglio importante. Nelle ultime ore, infatti, un concorrente sembra essere sparito dai radar e sono diversi giorni che non viene inquadrato.

Amici21, dov’è finito il ballerino di Veronica Peparini?

Nonostante il pomeridiano domenicale sia terminato, l’appuntamento quotidiano con Amici21 non si è mai fermato. Durante i daytime, man mano che si avvicina il serale vengono svelati alcuni dettagli, come la composizione delle squadre e i guanti di sfida proposti. I giudici si divideranno in tre coppie: Veronica Peparini e Anna Pettinelli; Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini; Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Le tre squadre di ragazzi si sfideranno una con l’altra in una gara a punti che, alla fine di ogni puntata, vedrà una o più eliminazioni.

Durante i daytime, i ragazzi si mostrano spesso molto impegnati nel cercare di imparare al meglio le coreografie e le canzoni assegnate loro. Non mancano, però, i momenti di relax e di gioco. Quest’anno, infatti, per questi giorni di pausa tra il pomeridiano e il serale la redazione ha deciso di concedere ai ragazzi l’uso del cellulare e questo sta favorendo la comunicazione con i fan. Proprio i telespettatori, però, stanno notando che i daytime sono spesso e volentieri concentrati su pochi alunni, frequentemente sempre quelli.

In particolare, da diversi giorni non viene assolutamente mostrato Dario. Il ballerino della squadra di Veronica Peparini è infatti assente da molte puntate. Se, per gli altri ballerini, vengono spesso mostrate le prove e le lezioni, di Dario è un lungo periodo che non si sa nulla.

Ma scusate Dario è ancora in casetta? O è stato rapito dagli alieni?? Non si vede nei daytime, nelle storie pure disperso..bho #Amici21 @AmiciUfficiale — Laura (@laura17_g) March 16, 2022

Dario, infatti, non solo è assente dai daytime ma anche dalle Instagram Stories che gli altri concorrenti stanno quotidianamente postando. Chissà se cambierà qualcosa, prossimamente, o se la redazione avrà qualcosa da comunicare.

