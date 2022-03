covid:-malumore-lega-in-cdm,-via-green-pass-nei-ristoranti-anche-al-chiuso

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, nel corso del Consiglio dei ministri la Lega avrebbe sollevato dubbi sull’obbligo di mostrare il green pass nei ristoranti, nelle sale al chiuso, fino al 1 maggio, stando alla bozza di decreto ora in discussione sul tavolo del Cdm. All’aperto, invece, il ‘passaporto vaccinale’ non sarà più necessario per bar e ristoranti dal primo aprile. La Lega, raccontano alcune fonti presenti alla riunione, avrebbe chiesto di prevedere subito lo stop al green pass rafforzato anche al chiuso: da qui il malumore dei leghisti per la data del 1 maggio, considerata troppo in là.