avete-visto-la-nuovissima-casa-di-giulia-salemi?-cabina-armadio-da-far-invidia-a-tutte

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la coppia fa sognare tutta Italia, e la loro casa è una chicca assoluta, ecco dove vivono i due innamorati.

La soubrette Giulia Salemi e il compagno Piepaolo Pretelli, entrambi ex gieffini, hanno costruito il loro nido d’amore nel cuore della palpitante Milano. La showgirl ha mostrato con orgoglio a MTV Cribs il suo privato, costruito con impegno, gusto e dedizione. Vediamo nel dettaglio dove la coppia vive e costruisce la propria quotidianità.

Giulia Salemi: linee pulite e trionfo del bianco, ecco il suo nido

L’appartamento della coppia conserva un leitmotiv ben preciso: è il bianco ad avvolgere lo sguardo dell’ospite, spiccando il tutto il suo candore. Luce e pulizia estrema nelle linee caratterizzano la zona cottura, e non manca un dettaglio di colore, rappresentato dai peperoncini rossi portafortuna, scelti dalla subrette.

La living room si accorda con le premesse della cucina: ordine e toni chiari predominano nell’ambiente. Il comodo divano candido è posizionato di fronte alla smart-tv, e a fianco la coppia può godere di un’assortita libreria, da cui attingere nei momenti di relax. L’architetto Alberto Vanin reca la firma dell’ultimo restyling dell’appartamento, e il risultato è decisamente glam. Il contrasto tra i toni neutri, predominanti, e l’inserimento di fiori, specchi e dettagli dorati coccola lo sguardo, e gratifica il senso estetico dell’ospite.

La zona notte e la cabina armadio: il sogno è servito!

Il trionfo del candore prosegue anche nella zona notte, miscelandosi nei toni del bianco, grigio e dorato: la chicca assoluta è la carta da parati: fronde caraibiche animano infatti la stanza, ricordando assolati risvegli in suggestivi paradisi balneari. La cabina armadio, poi, è il sogno segreto di ogni donna: Giulia non ha badato a spese, e ha stipato il suo faraonico guardaroba in uno spazio organizzato e sistematico. Scarpe, vestiti, outfit da tempo libero: ogni stile è perfettamente incastonato in ante e scaffali appositi.

L’arredamento della casa di Giulia Salemi rivela gusti pratici ma molto raffinati: il predominio dei toni chiari amplifica gli spazi e rasserena l’occhio. Il suo covo d’amore risulta così accogliente e mai scontato, e protegge la coppia dalla frenetica vita della metropoli italiana. I due giovani innamorati hanno optato per un rifugio di classe, ma senza essere pretenzioso: Giulia e Pierpaolo ci ricordano infatti che, molto spesso, la semplicità è la quintessenza dell’eleganza!

