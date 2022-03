“aiutatemi-a-farlo-chiudere”:-brutto-sgarro-contro-federica-panicucci,-lei-invoca-l’aiuto-dei-fan

Disavventura per la conduttrice Federica Panicucci: necessario l’intervento immediato dei follower della mattatrice Mediaset.

La biondissima conduttrice Federica Panicucci sta attraversando un momento particolare della sua carriera: il suo livello di popolarità è talmente elevato da incorrere anche in spiacevoli episodi. Da quanto emerge nel suo profilo Instagram, la conduttrice ha rilevato un’anomalia che riguarda il suo profilo TikTok: vediamo di che cosa si tratta.

Federica Panicucci e il furto di identità: la conduttrice corre ai ripari

Succede spesso che sui social proliferino account falsi e ingannevoli: gli episodi di catfishing sono infatti all’ordine del giorno. Tale termine viene utilizzato per indicare i furti di identità digitale: un’ipotetico utente può infatti caricare le foto e i contenuti di un altro fruitore dei social, e spacciarsi per esso. Tale pratica viene utilizzata anche allo scopo di attuare vere e proprie truffe, amorose o monetarie che siano.

È quanto accaduto alla conduttrice Mediaset, cha da poche ore ha scoperto la presenza su TikTok di un profilo denominato “@federicapanicucci.real“. Purtroppo, qualcuno si sta spacciando per lei, forse per procurarsi un maggior seguito in termine di follower. Il danno all’immagine, però, è dietro l’angolo, e Federica ha scelto di condividere la sua disavventura con in fan. Ha infatti pubblicato 2 storie sul suo account Instagram, avvertendo il suo pubblico, e chiedendo di procedere alle segnalazioni del profilo falso. Ha infatti scritto: “Ho segnalato più volte questo account, ma non sono riuscita a farlo chiudere. Segnalatelo anche voi, se avete TikTok, per favore. Grazie“.

Ricordiamo che il catfishing, oltre certi limiti, si configura come vero e proprio reato, e la parte lesa può richiedere il risarcimento dei danni. Il mondo dei social è un potenziale ginepraio, e i tentativi di frode si moltiplicano come funghi. Ricordiamo, ad esempio, il clamoroso caso di Pamela Prati e dell’inesistente Mark Caltagirone. Per mesi la soubrette è stata l’argomento più scottante di ogni rotocalco televisivo, ed è tutt’ora in causa con la mattatrice Barbara D’Urso. Attendiamo aggiornamenti da parte di Federica Panicucci, augurandoci che i vertici di TikTok riescano a bloccare l’account del mistificatore.

