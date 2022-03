Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – “Sarò molto obiettivo e pragmatico: stop alla guerra, a questa e a tutte le altre. Se dovrò ripeterlo ogni giorno lo farò. Non parlo di politica pubblicamente, anche se mi interessa. Ma dire, urlare, ripetere stop alla guerra va fatto sempre”. Lo dice l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse, in merito al conflitto tra Russia e Ucraina.