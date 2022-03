“sei-riuscita-a-rovinarlo”:-barbara-d’urso-rasa-al-suolo,-momento-horror-per-lei

La conduttrice Barbara D’Urso alla pubblica gogna nonostante la grossa spinta di Mediaset: futuro breve per il suo progetto?

La conduttrice napoletana Barbara D’Urso è una delle mattatrici di Mediaset più proficue e seguite sui social, e anima la fascia pre-serale dell’emittente con il suo varietà “Pomeriggio 5“. Nelle ultime settimane, l’esplosiva Barbarella nazionale è comparsa in molti spot e ospitate per lanciare la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione“. La conduttrice partenopea, infatti, ha raccolto il guanto di sfida di Mediaset, accettando di plasmare il format (precedentemente snobbato dallo share), in un progetto di successo.

“Una ca*ata pazzesca!”: i social di Barbara D’Urso traboccano di veleno, che cos’è accaduto?

“La Pupa e il Secchione” è un format che prevede l’accoppiamento di avvenenti Pupe e Pupi, notoriamente allergici alla cultura generale, con cervellotici esemplari da biblioteca. I personaggi introdotti nel reality sono volutamente caricaturali, e dovranno superare diverse sfide per colmare le lacune tra i due mondi. Nel cast del programma spiccano i nomi di Flavia Vento, Mila Suarez, Nicolò Scalfi, Aristide Malnati, Denis Dosio e Asia Valente. I protagonisti sono stati infatti ripescati da alcuni reality, nonché da quiz televisivi di gran successo. Il mix tra i due emisferi contrapposti dovrebbe essere il focus del programma, oltre all’obiettivo di sfatare diversi luoghi comuni su Secchioni e Pupe.

La puntata d’esordio del programma di Barbara D’Urso, però, si sta rivelando una cocente Caporetto per la conduttrice napoletana. Nelle ultime ore, Instagram e Twitter sono stati otturati da una marea di commenti al vetriolo: secondo i telespettatori il reality rappresenta l’apoteosi del trash. Ecco alcune valutazioni del pubblico, postate nel profilo ufficiale di Barbara D’Urso: “Dopo 10 minuti si può dire: una ca*ata pazzesca!“. “Sei riuscita a rovinare anche questo programma, grande!“, commenta un altro utente.

In effetti i dati Auditel ci dicono che il format di Mediaset ha totalizzato un modesto 12,6% di ascolti, sconfitto a man bassa dalla fiction RAI “Studio Battaglia“, che si è accaparrata un’onorevole 18,91%. La prima puntata di un reality è sempre rivelatrice per le previsioni circa la sua longevità nel palinsesto; d’altra parte supponiamo che Mediaset abbia voluto investire su Barbara proprio per ridare linfa vitale al format. Nella giuria sono stati inoltre arruolati personaggi del calibro di Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Quale sarà il destino de “La Pupa e il Secchione“?

