“Rosichi perché ti ha scaricata”: tensione a mille a La Pupa e il Secchione, si rinfacciano accuse gravissime

Volano stracci in diretta a “La Pupa e il Secchione”: due primedonne si scontrano ferocemente davanti a Barbara D’Urso.

La prima puntata del reality “La Pupa e il Secchione” si è rivelato una vera miniera per gli amanti del gossip. Gli ingredienti per alimentare i rumors, infatti, ci sono tutti: una brillante conduttrice, Pupi e Pupe attraenti e non esattamente eruditi, secchioni in cerca di rivincita, nonché una brillante giuria. Tra gli opinionisti figurano Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, storica concorrente dell’ultima edizione del “GF Vip”. E’ proprio l’influencer al centro del primo scontro del reality, e la sua antagonista porta il volto di Mila Suarez. La modella marocchina è anche l’ex compagna di Alex Belli, e la bagarre ha ovviamente assunto toni epici: vediamo cos’è successo.

Soleil Sorge e Mila Suarez a un passo dalla rissa a “La Pupa e il Secchione”: panico in diretta

La tensione tra la modella e l’influencer era chiaramente un fattore da mettere in preventivo, e tra le due giovani è scoccata la scintilla del conflitto ben presto. Mila, arruolata nella schiera delle Pupe, si è rivolta a Soleil, definendola falsa, maleducata e anche arrivista. L’ha inoltre accusata di maltrattare le ragazze straniere, facendosi beffe del loro accento, atteggiamento secondo lei perpetrato anche ai danni di Delia Duran. La modella ha inoltre aggiunto di aver mantenuto ottimi rapporti con l’ex Alex, e di non covare alcuna antipatia per Delia. Ha poi aggiunto: “Stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?“.

L’accusa ha fatto esplodere l’influencer, che ha sbottato: “Forse sei tu che cambi gli uomini come le mutande!“, aggiungendo poi di non voler scendere in dettagli. Mila ha allora replicato: “Sei tu che rosichi perché ti ha scaricata alla fine del GF Vip. (…) Sei stata la prima ad attaccarti ad Alex!“. La modella ha inoltre accusato Soleil di aver giocato di strategia, dopo aver compreso che Alex fosse un concorrente potenzialmente interessante, e di aver sfruttato la sua storia con lui per procurarsi visibilità. “Tu usi le persone per andare in TV!“, le ha rinfacciato. Inutile dire che tra le due non corre buon sangue. Bisogna però aggiungere che Soleil non è nuova a questo tipo di dinamiche: dopo essersi scambiata insulti per mesi con Delia Duran, le due sembrano aver appianato i loro contrasti in via definitiva. E’ l’ennesima strategia dell’ex gieffina? Vedremo i risvolti del loro rapporto nelle prossime puntate.

