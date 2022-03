Pd: Fisco, Ucraina e diritti nelle prossime Agorà democratiche

Roma, 16 mar (Adnkronos) – Continuano, soprattutto online, gli appuntamenti delle Agorà democratiche. Lo rende noto il Pd. Dalle 17.30 oggi Agorà online su ‘Intelligenza Artificiale e diritti umani: priorità irriconciliabili?’, organizzata dall’associazione MondoDem con la partecipazione della sottosegretaria al Mise Anna Ascani, del capodelegazione Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei e del deputato e giornalista Filippo Sensi.

Alle 18.30 sempre oggi Agorà online ‘Fisco: più chiaro, più giusto’ con il confronto tra le proposte del Pd e di Articolo Uno per superare secondo criteri di equità il sistema fiscale fatto di regimi particolari e trattamenti di favore. Interverranno la professoressa Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria Mef; l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco; il responsabile Economia e Finanze della segreteria Pd Antonio Misiani; l’economista Emanuele Felice.

A Gualdo Tadino Agorà ibrida ‘Le città sostenibili’ con Simona Bonafè, segretaria Pd Toscana ed europarlamentare, e il senatore Andrea Ferrazzi sulle opportunità del Pnrr per il tessuto socio economico umbro. Appuntamento dalle 18 alla Mediateca del museo dell’Emigrazione ‘Pietro Conti’ di Gualdo Tadino.

(Adnkronos) – Giovedì 17 dalle 18 ‘Quale futuro per l’agricoltura in Lombardia?’ con un focus sulla zootecnia. Fra gli altri interverranno: l’eurodeputato Pd Paolo De Castro; Susanna Cenni, vice presidente della commissione Agricoltura della Camera dei deputati; Matteo Piloni, capogruppo Pd commissione Agricoltura in regione Lombardia.

Alla stessa ora Agorà ibrida ‘l’Italia e la Campania per l’Ucraina’ sulle proposte in aiuto al popolo ucraino dalla federazione provinciale del Pd di Napoli (via di Santa Brigida). Parteciperanno tra gli altri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il sindaco di Caserta e presidente di Anci Campania Carlo Marino, il coordinatore delle Agorà democratiche Nicola Oddati, il responsabile Enti locali della segreteria Pd Francesco Boccia e il segretario del Pd Campania Leo Annunziata.

Venerdì 18 marzo dalle 16 il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano interverrà presso l’hotel “Il Principe” di Catania all’Agorà ‘Pfizer Catania modello del rischio di un declino: rilanciamo il sistema industriale del nostro territorio’ con i sindacati, le associazioni imprenditoriali istituzioni locali e università.

(Adnkronos) – Dalle 17 il segretario del Pd Enrico Letta parteciperà all’Agorà ibrida ‘Il carcere nella società – il ruolo delle istituzioni pubbliche e della società civile per una pena rispettosa della Costituzione’ organizzata dal Pd Piemonte e da Anna Rossomando, responsabile Giustizia della segreteria Pd, a Torino presso l’associazione sportiva ‘Il Fortino’ (Strada del Fortino 20/b).

L’Agorà sarà trasmessa in diretta da Radio Immagina e parteciperanno i Garanti delle persone private della libertà, i rappresentati delle associazioni per la tutela dei diritti umani e del volontariato penitenziario, magistrati di sorveglianza e le città metropolitane di Torino, Milano e Bologna.

Alle 18 l’Agorà online sul “ruolo dell’Italia nelle crisi Internazionali” si occuperà tra l’altro delle conseguenze dell’espansione economica della Russia e della Cina nel continente africano. con le possibili risposte da parte dell’Europa in materia di investimenti e delle conseguenze umanitarie della crisi ucraina e dell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra. Inoltre Laroussi Lamin porterà una testimonianza sugli eventi che hanno interessato il popolo Saharawi.