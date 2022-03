“Ogni scelta è tremenda”. Mauro Corona terrorizzato dalla guerra in Ucraina: che cosa ci aspetta

“In questa fase ogni scelta è potenzialmente tremenda”. Mauro Corona, ospite come da tradizione di Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai3, analizza quanto sta accadendo in Ucraina, in guerra con la Russia da ormai 20 giorni. Un conflitto che sta sconvolgendo il mondo, con l’occidente schierato compatto contro Mosca e il Cremlino che ha chiamato a sostegno la Cina. Il pianeta sembra dunque sull’orlo di un incubo nuovo e antico al tempo stesso, la Terza Guerra mondiale.

“Qui non si tratta di gestire soldi, ma di decidere sulla vita delle persone. Ogni scelta responsabilizza chi la fa”, suggerisce lo scrittore, scultore e montanaro, opinionista fisso di CartaBianca. “La tragedia dell’Ucraina mi ha lasciato tramortito. Nel Terzo Millennio la gente ancora non sa lasciare spazio agli altri”. Anche in Italia, ora l’angoscia è quella di tornare a vivere tempi bellici, tra “economia di guerra”, razionamenti, riscaldamenti sospesi e merce e alimenti che spariscono dai supermercati. “Una volta eravamo più abituati all’astinenza e al digiuno. Oggi, col benessere e il consumismo, facciamo molta più fatica”, è il timore di Corona.

E fa pensare la testimonianza di Costantino Passalacqua, chef italiano in collegamento direttamente dalla capitale ucraina Kiev: “Qui la situazione è sempre più critica, c’è un allarme dietro l’altro. Da due giorni i missili centrano le case, ci sono morti ed evacuati. Gli ucraini sono più che motivati a resistere, combattono per il loro diritto a esistere”.