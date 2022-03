“non-ne-sono-in-grado”:-ammissione-a-sorpresa-di-flavio-insinna,-proposta-bocciata

Il conduttore de L’Eredità ha rivelato una confessione del tutto inaspettata. Flavio Insinna senza precedenti, lo dice a tutti

Conduce con successo L’Eredità, il game show della prima serata di Rai1 ma nella sua carriera ha svolto moltissimi ruoli, tra cui l’attore. Flavio Insinna è un uomo di spettacolo che fa della televisione e del teatro il suo lavoro ormai da molti anni. Tra le sue partecipazioni c’è anche quella in Don Matteo, dove si è fatto amare per ben cinque anni e anche Ho sposato uno sbirro, a fianco di Christiane Filangeri.

Nelle ultime ore, però, Flavio Insinna ha ammesso una sconcertante verità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta della sua carriera e del suo futuro lavorativo, sul quale non sembra avere dubbi.

Flavio Insinna lo ammette, non ci sarà

Oggi è un conduttore molto amato, ma nel suo passato ci sono grandi imprese teatrali e cinematografiche. Nella sua vita, infatti, c’è stato un grande incontro, quello con Gigi Proietti, al cui laboratorio di esercitazioni sceniche si è diplomato nel 1990. Insinna ha quindi iniziato la sua carriera come attore, prima in serie tv Rai come Don Matteo e poi anche a teatro. In un secondo momento è passato poi a condurre programmi televisivi, il primo dei quali è stato Affari Tuoi nel 2006, che ha riportato a grandi numeri di auditel.

Nel 2007 ha poi partecipato come ospite al Festival di Sanremo e, due anni dopo, ha fatto il ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Oggi Flavio Insinna è impegnato sia come conduttore de L’Eredità sia come giudice a Il Cantante Mascherato. In una recente intervista per NuovoTv, ha rivelato: “Il mio intento è portare allegria nelle case degli italiani!“. Sia a L’Eredità che a Il Cantante Mascherato, infatti, Insinna cerca di mantenere sempre un equilibrio fra serietà e gioco, così da coinvolgere gli spettatori e non farli annoiare.

Parlando però del proprio futuro lavorativo, Flavio Insinna ha detto un grande no che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’intervistatore, infatti, gli ha chiesto se si vedesse, in un futuro, come conduttore del Festival di Sanremo. Sogno di quasi tutti i conduttori, il palco dell’Ariston è una vera e propria ciliegina sulla torta, conferma del successo di ogni presentatore. Inaspettatamente, però, Insinna ha bocciato l’idea: “Per carità, non sarei mai in grado” ha ammesso. “Il ruolo che mi riesce meglio è di spettatore“.

