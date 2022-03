“mi-ha-fatto-tenerezza”:-gaffe-assurda-di-denis-dosio,-e’-entrata-nella-storia

Denis Dosio, nuovo concorrente a “La Pupa e il Secchione”, è già diventato il must-have della prima serata, ma il pubblico lo ricorda per una gaffe del passato…

Barbara D’Urso ha inaugurato ieri sera il suo reality “La Pupa e il Secchione“, attesissimo e largamente pubblicizzato su Mediaset. Tra i Pupi presentati agli spettatori, spicca la figura di Denis Dosio, ex gieffino e creator di contenuti per adulti sulla piattaforma Onlyfans. Denis ha calcato il parterre del reality con disinvoltura, infiammando i suoi follower, che però ne rievocano una storica gaffe: di che si tratta?

La disavventura di Denis nel bosco, fans in fibrillazione

Gli spettatori più attenti sanno che Denis, solamente una settimana addietro, si è reso protagonista di un controverso episodio, che ha coinvolto anche le forze dell’ordine. Il Vip è stato infatti beccato nei pressi di un bosco in compagnia di un amico, anch’esso creator su Onlyfans. Dettaglio scottante: i due sono stati immortalati in una foto, ormai virale, con le brache alle caviglie. Secondo una storia pubblicata da Denis, i due amici sarebbero stati trattenuti e portati in centrale dalla Polizia, ecco quanto ha dichiarato: “La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura.”

Il suo staff ha poi chiarito: “Buonasera dallo staff di Denis Dosio. In questi giorni tutto il web ne ha parlato e come staff abbiamo deciso di esporci visto l’impossibilità di Denis Dosio di dare dichiarazioni nelle Storie per accertamenti delle forze dell’ordine. Tutto ciò che avete sentito è spiacevolmente vero. Denis Dosio si trovava con un creator OF di fama internazionale per creare dei contenuti da pubblicare in modo legale nel suo OF, vietato ai minori di 18 anni.“.

Ha poi aggiunto che il luogo era stato selezionato con perizia affinché i due creators fossero al riparo da occhi indiscreti: “La zona era stata accuratamente scelta dove non ci potessero essere occhi esterni. Un lago ghiacciato dove si trovava un bosco, arrivati lì con l’elicottero preso dal protagonista in questione. Segnalati da un passante sono stati portati via dalla polizia mentre registravano un video per il profilo OF di Denis Dosio. Ma non sono riusciti, Denis tiene a precisare, a trovare il video incriminato. Il video verrà pubblicato a breve nel suo profilo al suo ritorno, da sua volontà“.

Denis Dosio e il suo viaggio nel frigo: come dimenticare?

“La Pupa e il Secchione” è al suo esordio in prima serata, ma il protagonista di punta sembra essere già il giovane influencer. Il pubblico lo ricorda anche per i suoi trascorsi al “GF Vip“, dove si è reso protagonista di un’esilarante gaffe in diretta. Denis, infatti, ha scambiato l’anta del frigo della casa di Cinecittà per una porta, e il video è ovviamente diventato virale. In attesa delle nuove perle del neo Pupo, gli spettatori lo rievocano con tenerezza:

DENIS DOSIO E IO NON POSSO CHE RICORDARE IL SUO ESORDIO AL GRANDE FRATELLO, QUANDO SCAMBIÒ LA PORTA DEL FRIGO PER L’ENTRATA #LaPupaEIlSecchione pic.twitter.com/TCCTNoARs0 — peularis (@luIuriant) March 15, 2022

Quali altri colpi di scena ci riserverà il giovane Denis?

