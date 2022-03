Mara Venier ha la più bella casa di Roma: dal suo salotto si vedono cose incredibili [VIDEO]

È la regina della domenica pomeriggio, Mara Venier. La sua casa la rispecchia pienamente: elegante, stilosa e con un panorama pazzesco

Conduce Domenica In con successo e nella sua carriera non si contano le trasmissioni che ha presentato con stile, eleganza ed estrema capacità. Mara Venier è davvero la donna della tv, capace di mettere tutti a proprio agio e di intervistare anche personalità profonde e complesse svelandone i lati più segreti.

Sui social, Mara Venier condivide molti scatti di casa sua e della sua vita personale da moglie, mamma e nonna. Tra le fotografie si nota anche l’eleganza della sua dimora, incastonata tra le bellezze storiche di Roma.

Mara Venier: occhi sulle bellezze di Roma

Mara Venier non ha mai nascosto di amare la propria vita casalinga e famigliare, che la fa mamma e nonna, nonché moglie. In molte occasioni, infatti, ha sottolineato come le piace cucinare per molti ospiti, diventando la vera regina della cucina e della casa. Questa passione, ovviamente, non è sempre conciliabile con il suo lavoro in tv, che la porta spesso a essere impegnata negli orari più strani e impensabili.

Quando è a casa, però, Mara Venier ama godere del panorama che può ammirare dal suo balcone. Da lì, infatti, ammira direttamente l’Altare della Patria, così come la statua equestre del Marco Aurelio di Piazza del Campidoglio. Ma non solo: dalle sue finestre si ammirano tante cupole di alcune delle chiese più famose di Roma, che fan supporre che la conduttrice abiti nei pressi di Piazza Navona. Una zona estremamente esclusiva, in cui gli appartamenti hanno un costo non indifferente. Il prezzo è però ripagato dalla zona, di un’eleganza e di un’esclusività rare.

Mara Venier condivide casa con suo marito Nicola Carraro, con cui si è unita in matrimonio nel 2006. Dalle fotografie postate, si intravede che l’ambiente interno del loro appartamento sia ricco ed elegante. Si intravede una grande finestra dalla quale si ammira direttamente l’altare della patria, nonché una mensola adornata con fotografie di famiglia. A fianco si nota una elegante lampada dalla luce calda e luminosa, che armonizza molto bene con l’ambiente, in cui domina il legno. Insomma, Mara Venier non è la regina solo della televisione ma anche della casa, dagli interni moderni e classici al tempo stesso e dal panorama letteralmente invidiabile.

