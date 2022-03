“Ho la fila… mi cercano”: rivoluzione per Jessica Selassiè, anticipazione bomba sul suo futuro

Momento magico per Jessica Selassiè, dopo la sfolgorante vittoria ha dei progetti in cantiere, svolta assoluta.

La maggiore del clan Selassiè, Jessica, ha trionfato nel parterre di Alfonso Signorini durante la finalissima del “GF Vip”, portando a casa un’agognata vittoria. La gieffina era infatti una concorrente storica dell’ultima edizione del format, giunta al termine lunedì 14 marzo. Dopo i brividi e i festeggiamenti, Jessica ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti al settimanale “Chi”. La vincitrice del “GF Vip” ha rivelato i suoi progetti per il futuro, e anche le sue prospettive con l’enologo Barù…

“Ci rivedremo…”: Jessica Selassiè si sbilancia, ma è cambiato tutto con Barù

Jessica Selassiè è stata uno dei personaggi più chiacchierati all’interno della Casa di Cinecittà, e la sua relazione con il food influencer Barù ha appassionato tutta Italia. L’enologo aveva precisato di non desiderare alcuna storia nel contesto del reality, preferendo mantenere un profilo basso. La giovane Princess non si è certamente rassegnata, procedendo nel suo corteggiamento serrato, salvo poi ruzzolare a terra dopo alcune rivelazioni deludenti.

Durante il corso degli ultimi prime time, infatti, Alfonso Signorini ha mandato in onda alcuni confessionali in cui Barù criticava pesantemente le sorelle Selassiè, beffandosi della loro attitudine a sventolare titoli nobiliari. Aveva inoltre dichiarato di non aver in alcun modo incoraggiato la passione di Jessica, riferendo che, semmai, era lei che gli correva dietro da mesi. Jessica, ferita e amareggiata, ha compiuto un grosso dietrofront dopo la visione delle clip, e ha preso le distanze da Barù. Lo ha successivamente affrontato, dichiarandogli il suo disappunto e la sua delusione. Una volta guadagnata la vittoria, la Princess ha avuto modo di riflettere, e ha messo i lettori di “Chi” al corrente delle sue conclusioni in merito.

Come riporta il portale “Isa e Chia”, Jessica ha riferito: ““Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa mi ha detto sotto la capanna? Che c’è attrazione fisica.“. Ha però aggiunto: “Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano!“. Jessica sembra covare idee ben chiare: il suo percorso nel reality ha fatto sbocciare la sua femminilità, e non sembra più disposta a compromessi, tantomeno ad accontentarsi di contentini. La sua storia con Barù avrà un seguito?

The post “Ho la fila… mi cercano”: rivoluzione per Jessica Selassiè, anticipazione bomba sul suo futuro appeared first on Ck12 Giornale.