“fatti-una-vita-pagliaccio”:-bufera-a-mattino5,-volano-parole-grosse

Durante la diretta di Mattino5, un ospite di Federica Panicucci ha detto una frase che non è piaciuta per niente. Durissime accuse per lui

Mattino5 ha seguito giorno per giorno le vicende che accedevano dentro la casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello VIP. Ogni mattina, infatti, Federica Panicucci ripercorreva i fatti più importanti delle ultime ore, dando anche scoop importanti accaduti durante la notte. La puntata di oggi martedì 15 marzo ha ripercorso la finale di ieri sera, che ha incoronato Jessica Selassié come vincitrice di questa edizione.

Durante la puntata, però, un ospite in studio ha rivelato una sua opinione su una concorrente e ciò che ha detto ha scatenato letteralmente un putiferio.

Parole durissime per Tonon, problemi in vista per Mattino5

Una delle situazioni sicuramente più chiacchierate dell’edizione del GF VIP di quest’anno è stata quella tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. I primi due hanno convissuto per tre mesi all’interno della casa più spiata d’Italia e hanno dato vita a un rapporto particolare, che loro definivano amicizia ma che a tutti gli effetti era amore. A dicembre è poi uscito Alex ed è entrata Delia, alimentando ancora di più le polemiche e i sotterfugi che circolavano tra i due. Oggi, con il GF VIP, sembra finita anche l’amicizia tra Soleil e Alex.

Durante Mattino5, però, Federica Panicucci ha interpellato un paparazzo che a Milano sta assiduamente seguendo le vicende legate a Soleil. L’ex gieffina, infatti, ha raccontato di essere follemente innamorata di Carlo, il suo fidanzato, conosciuto durante l’estate 2021. Ad oggi, però, da questo Carlo pare non ci sia nessun segnale. Il paparazzo interpellato dalla Panicucci, infatti, ha narrato che i due pare non si siano ancora visti, nonostante lei sia uscita dalla casa ormai parecchi giorni fa. Il sospetto, quindi, è che tra i due non scorra buon sangue e questo amore, appena iniziato, sia già finito.

Raffaello Tonon, presente in studio a Mattino5, ha raccontato di conoscere personalmente Carlo, che è un bravissimo ragazzo di buona famiglia. “Quando ho letto il suo nome come fidanzato di lei mi è preso un colpo. Avrei preferito per Carlo un’altra fidanzata, è un bravissimo giovane” ha ammesso. Queste parole hanno scatenato il putiferio delle fan di Soleil:

Ma Tonon facesse meglio a tacere,lui essendo amico di Onestini deve trovare un pretesto per andare contro Soleil altrimenti non è lui!!!

Ma fatti una vita🤡#mattino5 #solearmy — teamSoleil❤ (@soleilsorge__) March 15, 2022

L’accusa riguarda il fatto che Tonon sia fortemente amico di Luca Onestini, storico ex fidanzato di Soleil Sorge. Per questo motivo, secondo le fan di Soleil, Tonon si sarebbe fortemente schierato contro l’ex gieffina, per difendere l’amico.

