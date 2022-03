La terza edizione della 4cLegal Academy, il primo talent dedicato al mercato legale italiano, è giunta all’ottava puntata. Studiare una strategia di business development, oppure analizzare i profili legali di un nuovo schema di investimento. Sono queste le prove su cui si confronteranno i cinque giovani talenti dell’Accademia.

La finale si avvicina e i concorrenti metteranno in campo tutte le competenze e le skills a loro disposizione. L’obiettivo? Diventare il Legal Talent of the Year 2022.

L’articolo 4cLegal Academy, in onda l’ottava puntata del talent show: la finale si avvicina è tratto da Forbes Italia.