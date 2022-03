“tra-soggetto-e-verbo…”.-veronica-gentili-umiliata-ancora:-l’ultimo-sfondone,-il-veleno-di-lorenzetto

Altro giro, altra stoccata a Veronica Gentili. A colpirla, ancora una volta, Stefano Lorenzetto nel suo “Pulci di notte”, pubblicato da Italia Oggi e ripreso da Dagospia. Si tratta della rubrica tutta dedicata a sfondoni e imprecisioni che Lorenzetto intercetta sui quotidiani. Rubrica a cui Veronica Gentili è, suo malgrado, abbonata: ogni settimana, o quasi, infatti, viene individuata una “pulce”, uno sfondone, una sgrammaticatura.

In questo caso, Veronica Gentili, nella rubrica che cura il lunedì sul Fatto Quotidiano scrive: “Attualmente eurodeputato e membro del Ppe, Sikorski ha avanzato una proposta che nel mare magnum d’ipotesi e suggerimenti senza capo né coda, si fa notare per la sua concretezza”, conclude una frase, in effetti, piuttosto contorta e avventurosa. Dunque Stefano Lorenzetto commenta: “Sta a vedere che avrà capo e coda la virgola fra soggetto e verbo“. Colpita e affondata, acnora una volta.

Curiosa, infine, una segnalazione sempre di Lorenzetto su un’incongruenza notata sul Sole 24 Ore, dove – si legge nella rubrica – “Marco Frisone si occupa delle infrastrutture per i Giochi olimpici Milano-Cortina: Sempre in Lombardia ci sono la messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate (45 milioni, già assegnati) e il completamento del percorso ciclabile Abbadia-Lariana (20 milioni, reperiti). Essendo il suo giornale pubblicato a Milano, Frisone dovrebbe sapere che in Lombardia non esiste alcun paese chiamato Lariana. C’è invece il Comune di Abbadia Lariana, attraversato dalla ciclovia che da Lecco arriva a Colico”, conclude Lorenzetto. L’appuntamento è con le prossime pulci.