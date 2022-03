“Tra loro c’è ancora faida”: Simona Ventura snobbata clamorosamente, il nuovo show parte sotto una cattiva stella

La conduttrice Simona Ventura sta per salpare con un nuovo reality targato Mediaset: il gran ritorno, però, sembra avvelenato da vecchi rancori.

L’iconica e frizzante Simona Ventura sta scaldando i motori per il suo nuovo progetto in Mediaset: si tratta del format “Ultima fermata“, in partenza il 23 marzo corrente. Tale avventura le è stata proposta dalla mattatrice Maria De Filippi, e le consentirà di ritornare tra le braccia della rete ammiraglia dell’emittente, Canale 5. Simona è reduce dall’esperienza di “Citofonare RAI 2″, a fianco della collega Paola Perego, e si considera solamente “in prestito” a Mediaset.

Il format avrà il taglio di un docu-reality, e spierà i progressi o i tracolli di diverse coppie selezionate durante i casting. Se molti dettagli circa “Ultima fermata” devono ancora esser resi noti, certo è che il reality di Simona non ha ancora avuto sufficiente eco mediatico. Uno storico rivale le sta forse mettendo i bastoni tra le ruote? Scopriamo chi è.

Alfonso Signorini boicotta Simona Ventura: ha ancora il dente avvelenato?

Durante la finalissima del “GF Vip”, il conduttore Alfonso Signorini ha riservato due blocchi di programma a una coppia di famosissime colleghe, storiche figure di Mediaset. Nel primo, ha accolto in studio Ilary Blasi, che partirà tra qualche giorno con la sua “Isola dei Famosi“. La conduttrice ha scherzato con lui sul palco, senza risparmiargli qualche frecciatina circa il monopolio del GF Vip nel palinsesto di Canale 5. Il divertente siparietto è stata l’occasione perfetta per pubblicizzare il survival-game e, qualche istante più tardi, è stato il turno di Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea ha infatti partecipato in collegamento al “GF Vip”, durante le prove del suo show in partenza stasera “La Pupa e il Secchione“. Entrambe le conduttrici, perciò, hanno avuto la possibilità di dare maggior lustro e visibilità ai propri format. L’assenza di Simona Ventura nell’equazione appare dunque assai sospetta. Perché la presentatrice è stata completamente snobbata dall’Alfonso nazionale? In rete si moltiplicano le tesi, alcune di esse, plausibili. Nel 2016 Alfonso e Simona hanno avuto un durissimo confronto all’”Isola dei Famosi”, dove lui presenziava come opinionista, lei come naufraga.

Al suo rientro dall’”Isola”, Simona ha scoperto che l’opinionista, nonché direttore di “Chi”, aveva dedicato in sua assenza una copertina a Stefano Bettarini, suo ex-compagno. Simona si era scagliata contro l’opinionista, definendolo “scorretto” e “poco professionale“. L’ha inoltre accusato di aver nuociuto ai suoi figli, incolpevoli dei trascorsi dei genitori. La bagarre aveva avuto ampio eco mediatico e, in effetti, la mancata ospitata strategica di Simona fa presagire che i rapporti tra i due siano tutt’ora congelati.

ma scusate ora che ci penso Alfonso ha sponsorizzato l’isola dei famosi con Ilary Blasi, la Pupa e Il Secchione Show con Barbara D’Urso ma non ha sponsorizzato ultima fermata con Simona Ventura c’è ancora faida tra loro dall isola del 2016? #gfvip — Marco De Angelis (@Marcolino00003) March 15, 2022

Arriveranno conferme o smentite dai diretti interessati?

The post “Tra loro c’è ancora faida”: Simona Ventura snobbata clamorosamente, il nuovo show parte sotto una cattiva stella appeared first on Ck12 Giornale.