“Sono in imbarazzo per lei!”: Sonia Bruganelli massacrata, l’ultima gaffe è tremenda

Il percorso di Sonia Bruganelli come opinionista del “GF Vip” si chiude all’insegna di infuocate polemiche: body-shaming in atto?

Pessima chiusura di stagione al “GF Vip” per l’opinionista Sonia Bruganelli. La caustica commentatrice del reality è stata spesso nel mirino dei social per i suoi giudizi taglienti e lapidari, nonché per le palesi preferenze per i concorrenti dello show: una su tutti, l’influencer Soleil Sorge. L’opinionista le ha infatti risparmiato 7 possibili nominations, assegnandole altrettante immunità strategiche, permettendole così l’avanzata verso la finale. Nonostante l’eliminazione di Soleil, Sonia non ha di certo contribuito a placare i rumors nei propri confronti: li ha piuttosto alimentati, sfoggiando disinvoltamente le proprie ricchezze e il proprio lifestyle a 5 stelle, con gran dispetto del pubblico.

L’ultima e conclusiva bagarre sui social riguarda invece un’esternazione che è risuonata inopportuna e stonata agli occhi del pubblico: vediamo di che si tratta.

Sonia Bruganelli: si chiude il sipario sul “GF Vip”, ma le sue esternazioni non smettono di indignare

Ieri sera Alfonso Signorini ha condotto l’attesa finalissima del “GF Vip”, incoronando la Princess Jessica come vincitrice assoluta, e spegnendo definitivamente le luci della Casa di Cinecittà. Durante la puntata, però, il fedelissimo popolo di Twitter ha colto in fallo per l’ennesima volta Sonia Bruganelli, e lo sconcerto è dilagato nel web. La Bruganelli, infatti, si è complimentata con Jessica (entrata in studio a fianco di Davide Silvestri) prima dell’annuncio decisivo, per la sua forma fisica. Le avrebbe infatti suggerito che il suo evidente dimagrimento donava al suo aspetto, e il pubblico del format è comprensibilmente insorto.

Jessica soffre infatti di una patologia piuttosto comune ma fastidiosa, la celiachia. Tale condizione limita la gamma di alimenti di cui cibarsi, e durante il reality Jessica ha spesso avuto difficoltà a calibrare la propria dieta. Inoltre, il body-shaming è una pratica apertamente condannata ed osteggiata, e il commento di Sonia suona come uno sgradevole reminder ai canoni di bellezza da passerella. Lulù, la volubile sorella minore di Jessica, ha anche ammesso di soffrire di disturbi alimentari e, a maggior ragione, la glorificazione del dimagrimento sembra una mossa decisamente fuori contesto. Ecco una raccolta di commenti da Twitter.

“La cosa detta da Sonia Bruganelli sul dimagrimento di Jessica, sapendo i problemi di salute che ci sono alla base, è grave. Sono in imbarazzo per lei, è una donna adulta che dovrebbe pensare prima di aprire bocca.”.

La cosa detta da Sonia Bruganelli sul dimagrimento di Jessica, sapendo i problemi di salute che ci sono alla base, è grave.

Sono in imbarazzo per lei, è una donna adulta che dovrebbe pensare prima di aprire bocca.#gfvip #jeru #jessvip — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) March 14, 2022

Un altro utente aggiunge: “Non solo ha problemi alla tiroide, ma ha anche l’ovaio policistico e la celiachia. Avrebbe fatto più bella figura a rimanere in silenzio!“.

Non solo ha problemi alla tiroide, ma ha anche l’ovaio policistico e la celiachia. Avrebbe fatto più bella figura a rimanere in silenzio. — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) March 14, 2022

Sonia Bruganelli ha comunicato di non voler ripetere l’esperienza di opinionista al “GF Vip”: da quanto emerge, molti spettatori non potrebbero essere più d’accordo. Sceglierà di rettificare le sue uscite sulla vincitrice, Jessica Selassiè?

