“Si stanno sulle pa**e!”: La Pupa e il Secchione affossato, lo sfregio è inaccettabile

E’ in partenza questa sera, martedì 15 marzo, la nuova sfida di Barbara d’Urso: la Pupa e il Secchione. Il programma, rivisitato e con alcune importanti modifiche, recupera un format di successo di Italia1. Le novità l’hanno però rinnovato. Innanzitutto sarà presente uno studio, dal quale la d’Urso condurrà ogni puntata. Inoltre, ci saranno tre opinionisti e giudici che valuteranno le singole esperienze dei concorrenti.

Proprio durante la mattina della giornata d’esordio, però, per La Pupa e il Secchione è arrivata una vera e propria doccia fredda. Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma questo episodio fa luce su una dura realtà: probabilmente non scorre buon sangue.

La Pupa e il Secchione: un silenzio che crea dubbi

Mancano pochissime ore alla prima puntata de “La Pupa e il Secchione Show”. Tra menti eccelse e straordinarie bellezze, Barbara d’Urso è pronta a rilanciare uno dei format più interessanti e longevi di Mediaset. Come da qualche anno, anche per questa edizione ci saranno sia pupi che pupe, come secchioni e secchione. Le novità sono però importanti e stanno mettendo il giusto presupposto per far sì che anche questo diventi un vero successo di una regina di Canale5 quale è la D’Urso.

Gli opinionisti saranno Soleil Sorge, fresca di GF VIP, Antonella Elia e Federico Fashion Style. I tre sembrano creare un giusto mescolamento di caratteri, professioni e competenze e sapranno dare al programma il giusto ritmo. Proprio all’alba del giorno d’esordio, però, per il programma di Barbara d’Urso è arrivata una doccia gelata. I telespettatori, infatti, hanno notato che Mattino5, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, non ha minimamente citato l’appuntamento serale con La Pupa e il Secchione.

Per la D’Urso è un colpo davvero basso, poiché non avere sostegno nemmeno dalle colleghe che lavorano nella stessa rete evidenzia un serio problema relazionale. Alcuni telespettatori, infatti, hanno ipotizzato che tra le due non scorra buon sangue:

A Mediaset si stanno tutti sulle palle, la verità è questa😂😂 #AscoltiTv #gfvip6 #LaPupaEilSecchioneShow — lady kate (@ladykeit) March 15, 2022

Il problema sembra essere esteso anche a tutti gli altri lavoratori della rete che, calati all’interno di un sistema fatto di ascolti e concorrenze, non riesce a valorizzare l’umanità che si cela dietro al lavoro. Un brutto colpo per la D’Urso, che stasera troverà il modo di replicare a questo mancato in bocca al lupo.

