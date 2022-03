“Scusate, ma chi è?”: brutto ridimensionamento per Roberta Morise, contro di lei critiche feroci

L’ex professoressa de L’Eredità sta per partire per l’Honduras. Per Roberta Morise, però, è arrivato un colpo davvero bassissimo

E’ recentemente tornata alla ribalta perché sarà tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale5 a partire dal prossimo 20 marzo. Roberta Morise, però, è in televisione da tanti anni e quest’anno è ritornata nel cuore dei telespettatori grazie a “L’Eredità”, il game show di Rai1. Qualche mese fa, infatti, Andrea Cerelli e Samira Lui si sono assentati per qualche settimana e la redazione ha deciso di richiamare proprio lei.

Nelle ultime ore, però, nei suoi confronti sono arrivate accuse non proprio leggere. Il suo futuro personale e lavorativo sembra radioso, ma un’ombra sembra oscurarne il successo.

Roberta Morise, un colpo davvero basso per lei

La Morise sembra essere destinata a un grande cambio di ritmo, per quanto riguarda il suo lavoro. Dopo un periodo di lontananza dagli schermi, il ritorno a fianco di Flavio Insinna a “L’Eredità” le ha concesso di rinnovare i sentimenti di stima e affetto che il pubblico prova nei suoi confronti. Ma non solo il pubblico sembra essersi accorto della sua bravura ancora cristallina.

A Roberta Morise, infatti, ci ha guardato anche Mediaset. Canale5 se l’è subito accaparrata, riuscendo a farla rientrare tra i naufraghi che dal 20 marzo lotteranno con la fame e con la fatica a L’Isola dei Famosi. Quest’anno, i naufraghi saranno divisi in due squadre: i single e le coppie. Pare che la ex Professoressa de L’Eredità appartenga al primo gruppo, lasciando tutti i telespettatori in attesa di dinamiche sfiziose e succulente.

Nelle ultime ore, però, per la Morise è arrivato un vero e proprio colpo basso. Un utente di Twitter, sostenuto anche da diversi like, si è chiesto per quale motivo Roberta sia annoverata tra i VIP:

Scusate, capisco di non essere troppo aggiornato… ma chi sono Roger, Estefania, Jovanna e Roberta Morise? Almeno sugli altri sconosciuti hanno scritto “il fratello di..” anche se dovrebbero essere Famosi… o sbaglio?🤔 — Massimo Schiavone (@schiaboune) March 14, 2022

La domanda è volutamente provocatoria, ma per Roberta Morise si tratta di un boccone molto amaro da digerire, soprattutto perché lavora in televisione da quindici anni. Chissà se la conduttrice risponderà o se, invece, farà semplicemente parlare i fatti.

