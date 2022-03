“potevo-morire”:-retroscena-da-brividi-a-pechino-express,-un’esperienza-da-incubo

Momenti di grande paura per un concorrente del reality “Pechino Express”, la toccante testimonianza commuove il pubblico.

“Pechino Express” è il reality on the road per antonomasia, in onda su RAI 1 dal 2012 al 2020, e approdato sul colosso Sky nel 2022, adattamento dell’omonimo format belga-olandese. Al timone del movimentato show si è installato un istrionico Costantino della Gherardesca, conduttore romano dai nobili natali e dalla parlantina sciolta. I concorrenti dello show devono portare a compimento una lunga corsa ad ostacoli, seguendo le direttive della produzione e barcamenandosi come possibile in Paesi stranieri, senza l’ausilio di telefoni o soldi a disposizione.

Quest’anno “Pechino Express” è ambientato in una suggestiva location mediorientale: le tappe infatti sono disseminate in Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi e Dubai, in quella che viene ribattezzata “Rotta dei Sultani“. Un concorrente dell’edizione in corso, lanciata su Sky dal 10 marzo, ha rivelato scorci dolorosi del suo passato: di chi si tratta?

Victoria Cabello rinasce con “Pechino Express”: la nuova sfida dopo la malattia

La conduttrice televisiva e radiofonica Victoria Cabello è parte del cast di “Pechino Express“, le cui puntate registrate sono attualmente in onda sull’emittente Sky. La frizzante mattatrice di MTV e “Victor Victoria” rivela al portale “Alfemminile” il suo dramma privato, prima della rinascita con la partecipazione al reality. Victoria era rimasta a lungo assente dagli schermi televisivi a causa di una scoperta agghiacciante: la conduttrice aveva infatti contratto il morbo di Lyme. Tale patologia ha compromesso le sue capacità fisiche, oltre al contraccolpo mentale legato alla condizione clinica. Ecco quanto ha dichiarato.

“Ho avuto la sindrome di Lyme. Ho pensato di morire e ho affrontato un lungo percorso riabilitativo. Ora è passata ma quell’essere stata in ginocchio condiziona ancora la mia vita. Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole ed ero semi paralizzata…“, ha confidato Victoria. Per lei “Pechino Express” è stata l’opportunità di rimettersi alla prova, tirando fuori la grinta che la contraddistingue. Il percorso dell’ultima edizione prevedeva infatti di compiere un pellegrinaggio di 7mila km, tra imprevisti ed esperienze al limite, e ha rappresentato un nuovo inizio per lei.

“È un programma che sicuramente può essere considerato una terapia d’urto. Soprattutto per chi fa televisione e ha sempre fatto programmi di tutti i tipi, è un’esperienza che ti spinge davvero al limite. Sanno tutti che ho avuto una malattia ed è stato un periodo molto complesso, rimettersi in gioco con un programma che amo da fan mi è sembrato giusto“, ha concluso Victoria. I reality talvolta vanno oltre la spettacolarizzazione del quotidiano dei Vip: diventano vere e proprie cliniche in cui affrontare i propri fantasmi, come testimoniato dalla brillante conduttrice. Le auguriamo di riprendere quanto prima la sua carriera nel piccolo schermo!

