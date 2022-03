Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 16 marzo: amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Questo è un giorno che serve a recuperare l’amore, da domenica 20, inoltre, il Sole sarà favorevole. Sul lavoro questo è il momento giusto per fare scelte importanti.

Toro – In amore gli incontri che fate sono importanti, tuttavia voi siete molto critici. Siate calmi sul lavoro ed evitate di mettere troppa carne a cuocere.

Gemelli – Dovete vivervi l’amore con calma. Non sottovalutate i nuovi incontri. Serata sottotono. Sul lavoro dovete accettare le novità se volete concludere qualcosa.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – La Luna è favorevole per l’amore tuttavia sabato e domenica porteranno perplessità. Sul lavoro cercate un po’ di serenità, Saturno veglia sui nuovi progetti.

Leone – Date spazio alle relazioni autentiche, recupero in arrivo nel weekend. Attenzione sul lavoro, una vostra richiesta cadrà nel vuoto, almeno al momento.

Vergine – Siete agitati in amore. Sul lavoro non accettate ciò che vi potrebbe portare complicazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Buono l’amore oggi e domani con la Luna nel vostro segno. State attenti alle spese, piccoli problemi economici negli ultimi mesi.

Scorpione – Venere e Marte sono ancora critici in amore, meglio essere prudenti. Sul lavoro Giove e Mercurio sono in buon aspetto, affrontate ora i problemi legali.

Sagittario – In amore oggi non vi è tutto favorevole, state attenti se la relazione ha avuto delle incomprensioni. Sul lavoro siete molto impegnati e siete anche creativi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – In amore oggi la Luna è favorevole, buoni gli incontri. Se vi sentite sovrastati dal lavoro è meglio rimandare.

Acquario – Vi servono soluzioni e rassicurazioni sul versante amoroso, la situazione migliora il 19. Il lavoro migliorerà entro la fine del mese.

Pesci – Giornata confusa per l’amore con la Luna in opposizione. Sul lavoro è bene mettere in atto qualche buona idea sfruttando il transito di Giove.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 16 marzo: amore e lavoro di domani proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.