Oroscopo Branko di mercoledì 16 marzo: giorno ideale per un pò di relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi i contatti, con persone interessanti, sono favoriti. Belle notizie e novità in arrivo, ma cercate di muovervi di più e di eliminare lo stress. Occhio alla tensione, meglio tenere a freno i nervi: forse stai pensando troppo!

Toro – I pianeti sono dalla tua parte e ti aiuteranno a perdonare chi ti ha fatto del male. Cerca di mantenere la calma, di creare rapporti sani ed equilibrati: solo così sarai in grado di aprire il tuo cuore!

Gemelli – Belle opportunità all’orizzonte, tutto procede a gonfie vele. Forse pretendi troppo, sei severo con gli altri: che ne dici di trovare un punto di incontro? Ti servirà anche per staccare la spina e riposarti un po’: te lo meriti!

Cancro – In arrivo nuovi progetti originali: ora hai l’opportunità di dare slancio alla tua vita, devi solo darti da fare. Cerca di recuperare terreno, energia e di gestire tutto con calma. Meglio di così non si può desiderare!

Leone – Oggi i riflettori sono puntati su di te, ma cerca di non discutere con chi ti circonda. Non devi sprecare energia, solo così riuscirai a vincere!

Vergine – Cerca di prendere le distanze da chi ti fa stare male. Tu sei in ottima forma fisica, ne devi approfittare per eliminare le brutte abitudini, anche dalla dieta!

Bilancia – Hai tante convinzioni, ma hai anche bisogno di alcuni consigli. Cerca di mantenere la calma perché la forma fisica è buona: occhio solo alla dieta!

Scorpione – Oggi hai tantissime cose da fare, ma forse è meglio rallentare e fare tutto con calma. Non puoi stare sempre a mille, perché gli eccessi aumentano l’autostima, quello sì, ma fanno stancare!

Sagittario – La Luna è dalla tua parte e favorisce le conversazioni intime: cerca di prenderti cura della persona che ami. Sei stanco, quello sì, forse devi assumere più vitamine e recuperare energia!

Capricorno – Cerca di fare un passo indietro, di osservare le cose e di progettare il futuro. Con calma. Meglio trovare un equilibrio, è il caso di ascoltare di più il tuo corpo e le tue sensazioni!

Acquario – Hai dei progetti? Bene, portali avanti con forza. Hai tanto entusiasmo, ma la stanchezza si fa sentire: cerca di riposare e di restare sempre così. Entusiasta nei confronti della vita!

Pesci – Cerca di allontanare il passato dalla tua vita, hai bisogno di tranquillità. Meglio se ti concentri sui rapporti di ora perché hai tanta strada davanti ancora da percorrere. Forza, non mollare!

