“non-te-lo-do!”:-miriana-trevisan-derisa-pubblicamente,-finale-amara-per-la-soubrette-[video]

Finale velenosa per Miriana Trevisan: la soubrette è stata sbeffeggiata davanti a tutta Italia, la vendetta corre veloce sui social.

L’eliminazione di Miriana Trevisan dal “GF Vip” ha segnato l’inizio di un’accanita bagarre sui principali rotocalchi televisivi, di cui la soubrette e il (presunto) fidanzato Biagio D’Anelli sono stati attori, sceneggiatori e spettatori. Dopo l’intreccio della loro love story all’interno del reality, infatti, i due se le son suonate di santa ragione davanti alle telecamere di “Mattino 5“, “Pomeriggio 5” e “Verissimo“.

Il motivo di tanta animosità? E’ presto detto: Biagio avrebbe infatti chiesto a Miriana il suo numero di telefono dopo la puntata dell’eliminazione, per poterla così contattare. La showgirl lo avrebbe invece rimpallato, indirizzandolo alla sua assistente, con il pretesto di “aver scordato il PIN del suo telefono“. La coppia ha animato diversi siparietti televisivi, in un vortice di recriminazioni e accuse reciproche, fino all’ufficializzazione della rottura. Miriana Trevisan ha infatti confidato a Silvia Toffanin di “Verissimo” di aver definitivamente chiuso il capitolo “Biagio“. Il talent scout però, medita vendetta, e la serve nella modalità più plateale: qualche palcoscenico migliore, se non la puntata finale del “GF Vip”? Ecco la clamorosa ripicca di Biagio D’Anelli.

“Non ho il PIN!”: Biagio D’Anelli imita Miriana in diretta, il video è ormai virale

Dietro le quinte del “GF Vip”, Biagio D’Anelli ha attuato la sua strategia vendicativa: con la complicità di diversi vipponi nel cast dell’ultima edizione, ha infatti architettato una beffa ai danni di Miriana. Il talent scout pugliese ha pubblicato un video, in cui nelle prime battute compare anche Aldo Montano, che gli chiede: “Ti piace la mia giacca?“. Dopo la risposta affermativa, lo schermidore rilancia: “Senti… Ce l’hai il numero di telefono?“. Biagio replica platealmente: “Non c’ho il PIN! Non c’ho il PIN! Non mi ricordo il PIN!“. Aldo, reggendogli il gioco ha allora proposto: “Vabbè, allora lo chiedo al tuo agente!“.

Lo sketch si è ripetuto più volte, con l’intervento di Giacomo Urtis, Sami Youssef, Tommaso Eletti e Amedeo Goria, replicando sempre l’identico copione. La scenetta è stata montata ad-hoc per colpire Miriana Trevisan, pur non citando mai il suo nome. La soubrette è stata infatti tacciata di falsità e divismo, e Biagio D’Anelli ha scelto la via della pubblica gogna come punizione per i suoi atteggiamenti snob. Miriana per il momento non ha replicato alla clamorosa provocazione dell’ex fidanzato, con cui i rapporti risultano congelati: il battibecco avrà terreno fertile sui social? Attendiamo la sua reazione, e nel frattempo vi proponiamo l’esilarante video pubblicato da Biagio.

Seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione tra i due.

