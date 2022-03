Lulù Selassié, crollo totale: preoccupazione per lei, ci vorrà del tempo per riprendersi

La tensione della finalissima gioca scherzi perfidi a Lulù Selassiè: la Princess di casa GF non regge più la situazione.

Stasera Canale 5 varerà l’approdo alla finale del GF Vip nell’edizione più longeva del format di Mediaset. A capitanare l’evento, il frizzante conduttore Alfonso Signorini, che incoronerà il vincitore dopo 6 mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. Gli animi Vip superstiti sono i più svariati: c’è chi cerca di rilassarsi, come Barù, e chi invece inganna la tensione cantando e scaricando lo stress in giardino, ad esempio l’attore Davide Silvestri. La finalista Lulù, invece, è quanto mai prossima alla crisi di nervi: vediamo che sta succedendo.

“Tu non sei normale!”: Lulù Selassiè esplode con la sorella nella casa di Cinecittà

La prolungata permanenza nello show ha logorato i nervi anche dei gieffini più rodati, figuriamoci quelli di Lulù, notoriamente suscettibile e fumantina. Nelle ultime ore la Princess si è scagliata contro la sorella Jessica, arrivando ad un vero e proprio duello verbale senza esclusione di colpi. Motivo del contendere: la routine culinaria e le tracce di sporcizia in cucina.

Jessica e Lulù si stavano infatti adoperando ai fornelli quando Lulù, inavvertitamente, ha insudiciato il piano di cottura. La sorella maggiore l’ha di conseguenza ripresa, scatenando la controffensiva dell’irritabile sorellina. Lulù è sbottata: “Si può pulire, oddio, smettila! Puliamo alla fine e basta… Basta ti prego, basta. Continui a discutere e sembriamo due matte! Oh mio Dio: ragazzi da casa, pubblico scusateci per questa scena ridicola… ed è anche una scena ridicola. Tu non sei normale, non lo sei affatto bella mia!“. Si è poi rivolta direttamente al pubblico a casa: “Scusatemi se mia sorella insiste. Si pulisce, lo sporco si pulisce, esiste appunto il verbo pulire. Lo dico per te, perché sembra una scenata ridicola… Stai facendo una tragedia come se fosse successa una cosa grave da cui non si può tornare indietro!”.

Jessica, dal canto suo, ha replicato infastidita: “Per fortuna che quando torniamo a casa non ti vedo e non ti sento. Sai come sarà bello, madre mia, non vedo l’ora!“. Il rapporto tra le due sembra essersi momentaneamente incrinato. Come si suol dire, i parenti possono spesso essere serpenti, specie se si è costretti ad un contatto stretto e prolungato nel tempo. La bramosia per la vittoria esacerberà ulteriormente il legame tra le due sorelle del GF Vip? Seguiremo con attenzione il prime time: le sorprese sono dietro l’angolo!

