Isola dei famosi, Marco Melandri sgancia la bomba: “Queste due foto”, coppia scoppiata prima della partenza | Guarda

La prima bomba sull’Isola dei famosi arriva prima della partenza: a sganciarla Marco Melandri, ex pilota di MotoGp e concorrente del reality di Canale 5 al via il 21 marzo prossimo e condotto da Ilary Blasi. Melandri, prima di partire per l’Honduras, ha pubblicato un post su Instagram molto intimo e “liberatorio”, confessando che il suo matrimonio è finito da mesi.

Dal 2005 il popolare Macio faceva coppia fissa con Manuela Raffaetà, poi diventata sua moglie e dalla quale nel 2014 ha avuto una figlia, Martina. La loro relazione però sarebbe finita a fine 2020, e Melandri confessa che da allora i due ex coniugi conducono vite separate, per il bene della figlia.

“Pag.1 Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia. Pag. 2 una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”, scrive Melandri pubblicando due foto, la prima di famiglia e la seconda con il suo nuovo flirt. “Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”. A scanso di equivoci, spiega il pilota, “Manuela era a conoscenza di tutto. Ho sempre sostenuto che la verità paga…”. Non manca una dedica alla ex moglie: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.

Lo sfogo, spiega, è stato necessario per “liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità, in fondo, paghi sempre”.