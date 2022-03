L’opera, alta 7 metri, era stata realizzata 8 anni fa dallo scultore bavarese, Harry Seeholzer, 62 anni. E’ ricavata da una quercia e in questi anni è stata esposta in alcune parrocchie. L’artista; «Ora resterà qui per un po’ di tempo e a quel Gesù chiediamo che faccia scendere sugli uomini cervello, cuore e amore»