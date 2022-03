guerra-ucraina,-via-libera-ue-a-nuove-sanzioni-contro-russia

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, via libera dell’Ue a nuove sanzioni contro Mosca. Il Coreper, comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri a Bruxelles, ha approvato un quarto pacchetto di sanzioni, pacchetto che colpisce individui ed entità coinvolti nell’aggressione a Kiev, nonché diversi settori dell’economia russa. Lo comunica la presidenza francese dell’Ue. Le misure saranno efficaci dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue. Gli ambasciatori hanno anche approvato una dichiarazione alla Wto che sospende l’applicazione della clausola di nazione più favorita per la Russia e che sospende l’esame della richiesta di aderire alla Wto da parte della Bielorussia.

Oggi “decideremo il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Dovremo continuare questo lavoro se l’aggressione” all’Ucraina “continuerà”, aveva fatto sapere il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, a margine dell’Eurogruppo a Bruxelles.