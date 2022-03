Giulia Stabile, era tutto già scritto: ecco la confessione inaspettata [VIDEO]

Oggi è una professionista di Amici, ma nel suo passato c’è una grande vittoria. Un suo collega, però, ha svelato che tutti se lo aspettavano

Ballerina professionista ad Amici21, vincitrice di Amici20, co-conduttrice di Tu sì que Vales e anche intervistatrice. Giulia Stabile è giovanissima, eppure nella sua carriera ha già raccolto tantissimi successi, frutto del suo costante impegno e del suo indiscutibile talento. A lanciarla è stata proprio la vittoria ad Amici20: Giulia è stata la prima ballerina donna a trionfare nel talent show di Maria de Filippi.

Nelle ultime ore sta circolando un video in cui un suo collega, anch’egli ex concorrente di Amici, rivelava un suo parere proprio su Giulia. Ciò che ha detto è del tutto inaspettato.

Giulia Stabile: ecco il video che svela tutto

La ballerina romana, all’interno della scuola di Amici, si è fatta conoscere non solo per il suo talento ma anche per la sua ironia spiccata. Tutti i telespettatori, infatti, potrebbero riconoscere la risata di Giulia anche dopo svariati mesi dalla sua partecipazione, così contagiosa e prorompente. La sua personalità le ha permesso di diventare amica di quasi tutti gli altri concorrenti, facendosi amare proprio per la sua spontaneità. All’interno di Amici, poi, Giulia ha anche trovato l’amore in Sangiovanni.

E’ proprio con lui che Giulia Stabile si è trovata a dover fare lo spareggio finale che avrebbe portato a uno dei due la coppa e il premio in denaro. A trionfare è stata proprio lei, portando la danza sul primo gradino del podio. Nelle ultime ore, sta circolando un video di Javier Rojas, ballerino che partecipò ad Amici19. Il ragazzo, interrogato da un’intervistatrice sulla qualità della danza di Giulia, si lascia andare a commenti bellissimi: “Giulia mi piace un sacco, è bellissima (…). E’ come un angelo, per me è speciale, ha qualcosa dentro“.

Negli ultimi secondi di video, però, si sente Javier fare una rivelazione incredibile, che oggi suona come un presagio. Il video in questione risale a prima che Giulia trionfasse e, a proposito, Javier dice: “Spero che vinca lei, tifo per Giulia!“:

javier parlando di giulia e attribuendole tutte le qualità possibili (perché sí, le ha tutte) per due minuti e mezzo pic.twitter.com/XmQsVMB0SH — nicole (@illicitgilmore) March 13, 2022

Oggi queste parole suonano come un presagio. Il talento della ballerina, probabilmente, era talmente evidente agli occhi degli esperti che era facile prevedere che avrebbe vinto. E così è stato, dando inizio a una carriera ricca di soddisfazioni.

