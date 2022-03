“fuggito-per-la-vergogna”:-soleil-sorge-messa-da-parte,-per-lei-un-due-di-picche-clamoroso-[video]

L’ex gieffina è oggi al centro del gossip per un due di picche storico. Brutto colpo per Soleil Sorge, il momento è davvero duro

E’ stata sicuramente un’indiscussa protagonista dell’edizione del GF VIP che si è conclusa ieri 14 marzo, Soleil Sorge. Sin dal primo giorno, si è messa in gioco con tutta sé stessa e non si è di certo risparmiata liti, discussioni e rivelazioni. Impresso nella mente di tutti i telespettatori rimarrà la vicenda amorosa con Alex Belli, prima forte amicizia e poi vera passione. Ma di lei rimarranno anche le risate, le confessioni, le amicizie e i momenti romantici.

Nelle ultime ore, però, per Soleil Sorge è arrivata una batosta piuttosto pesante. Ciò che è successo sembra confermato e per lei si tratta di un boccone amarissimo da mandare giù, soprattutto dopo la delusione della mancata vittoria del GF VIP.

Soleil Sorge, strani amori mettono nei guai

E’ molto giovane, eppure il suo volto è ormai estremamente noto a tutti i telespettatori dei reality show. Soleil Sorge è televisivamente nata a Uomini e Donne e da lì la sua carriera è stata un crescendo. Ha partecipato con la madre a Pechino Express, facendosi già conoscere per il suo carattere fumantino, e poi nel 2019 è andata anche a L’Isola dei Famosi. Il programma che però le ha permesso davvero di far emergere la sua reale natura e il suo carattere è stato il GF VIP, anche grazie alla durata del reality, di ben sei mesi.

Dentro la casa più spiata d’Italia, Soleil ha vissuto un intenso rapporto con Alex Belli, attore sposato con Delia Duran. Tra i due c’è stato un sentimento profondo, spesso messo in discussione dagli stessi e raccontato come “profonda amicizia”. Nessuno, però, può dimenticare le carezze, gli sguardi e i baci che i due si sono scambiati. Una volta fuori dal reality, Soleil sembra esser pronta a ripartire da zero, cercando in qualche modo di cancellare la parentesi amorosa vissuta all’interno del GF. Da Silvia Toffanin a Verissimo, che l’ha ospitata per un’intervista sabato 12 marzo, Soleil ha addirittura ammesso di essere ancora fortemente innamorata di Carlo.

Il ragazzo, che mai si è palesato in puntata o in collegamento durante i sei mesi di GF, sembra essere il fidanzato di Soleil: pare che i due si siano conosciuti durante l’estate del 2021. Come rivelato da Federica Panicucci a Mattino5 durante la puntata del 15 marzo, però, sembra che dall’uscita di Soleil dalla casa del GF i due non si siano mai visti:

Alcuni telespettatori stanno ipotizzando che Carlo si sia volutamente allontanato da Soleil Sorge proprio a causa di ciò che è successo con Alex Belli durante il reality:

Sarà fuggito x la vergogna — 🖖🏻 Squadra speciale Jerutti (@UnCinicoChe) March 15, 2022

Chissà come siano andate veramente le cose. Sicuramente, oltre alla mancata vittoria, per Soleil Sorge questo è un ulteriore colpo basso difficile da digerire.

