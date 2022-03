“È umanamente impossibile!”: Uomini e Donne choc, rivelazione sconvolgente della tronista

Durante la puntata di lunedì 14 marzo di Uomini e Donne, una concorrente ha rivelato un dettaglio che nessuno si sarebbe mai immaginato

E’ un programma molto seguito, uno dei più longevi di Mediaset e ha dietro di sé la bravura e la capacità di Maria de Filippi. Uomini e Donne, con il trono over, dà la possibilità a persone non più giovani di riscoprirsi ancora in grado di piacere e di innamorarsi. Durante la puntata di lunedì 14 marzo, una concorrente si è lasciata andare ed ha ammesso un dettaglio inaspettato.

Momenti di panico in studio e a casa. I telespettatori non si sarebbero mai immaginati una realtà del genere, la cui durezza è estrema e del tutto impensabile.

Rivelazione choc al trono Over di Uomini e Donne

La dama che ha sconvolto tutti è Lucia Scherillo. La signora viene da Pozzuoli, in provincia di Napoli, e si è presentata a Uomini e Donne proprio in questa stagione 2021/2022. Nella sua vita privata è vedova e si occupa dei suoi cinque figli, nove nipoti e tre pronipoti. Ha anche una grande passione Lucia, che è quella del ballo: frequenta infatti una scuola e adora, in particolar modo, i balli di gruppo.

Durante la puntata di lunedì 14 marzo, la dama di Napoli ha fatto una rivelazione che ha sconvolto tutti. Lucia ha infatti raccontato di essere l’ultima di ventisei figli. Purtroppo, la maggior parte di questi non li ha potuti conoscere poiché son deceduti durante la seconda guerra mondiale. E’ stato questo un momento estremamente profondo e toccante, che ha ricordato a tutti i presenti e i telespettatori la durezza di quel periodo storico. Oltre a questo dettaglio drammatico, poi, Lucia ha anche raccontato di aver vissuto la sua infanzia in un collegio:

Nessuno si sarebbe mai aspettato un annuncio del genere, soprattutto in un programma come Uomini e Donne dove a regnare sono l’intrattenimento e la leggerezza. Come ogni reality, però, anche questo replica la realtà nei suoi lati positivi e negativi. Sebbene siano passati tanti anni, quindi, questo episodio della vita di Lucia fa parte della sua realtà e chissà di quante altre persone. Il momento è stato molto toccante e la tristezza del racconto ha lasciato spazio alla gioia, poiché Lucia ha raccontato anche di essere una nonna super amata e amorevole.

