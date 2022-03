“E’ già finito tutto”: clamoroso Stefano de Martino, non c’è pace per lui

Per il ballerino e conduttore sembra arrivato un momento di difficoltà. Stefano de Martino costretto a decidere, tensione ai massimi livelli

E’ stato un ballerino, nato come concorrente di Amici e poi incluso tra i professionisti del programma. Sempre per il talent show di Canale5 è stato poi conduttore del daytime, con Marcello Sacchetta. Stefano de Martino nei suoi trent’anni ha già una carriera invidiabile, che gli ha permesso di esperire diversi settori e di trovare la propria strada. Oggi è un conduttore stimato, che su Rai2 ha avuto molto successo sia con “Made in Sud” che con “Stasera tutto è possibile”.

Oggi però sembra giunto per Stefano de Martino un addio molto doloroso, che nessuno si sarebbe aspettato soprattutto dopo un tempo così breve. Un colpo davvero basso per lui: cambia tutto.

Stefano de Martino, l’addio sembra essere definitivo

La sua carriera è nata tra i banchi di Amici. Il giovanissimo Stefano che si è presentato ai casting da Maria de Filippi era un sognatore con i piedi per terra: aveva deciso che quella sarebbe stata l’ultima opportunità che si sarebbe dato. Se fosse andata male, Stefano de Martino avrebbe messo definitivamente nel cassetto il sogno di fare il ballerino, dedicandosi ad altro più pratico e remunerativo. Nonostante sia figlio di un ballerino, infatti, de Martino non ha mai vissuto nel mondo dei sogni, anzi.

E invece ad Amici Stefano ha trovato la propria strada, che anni dopo si è concretizzata non solo nel ballo, ma anche e soprattutto nella televisione. Dopo diversi anni come professionista per la scuola, Stefano è passato a fare il co-conduttore del daytime con Marcello Sacchetta. E’ probabilmente qui che ha sperimentato per la prima volta la conduzione: da quel momento non l’ha più abbandonata. Dopo diversi anni in Mediaset, De Martino è quindi passato su Rai2. Sono diversi i programmi di successo da lui condotti, tra cui “Stasera tutto è possibile” e “Made in Sud”.

Oggi, però, per Stefano sembra arrivato il momento di dire addio alla rete che l’ha reso un grande conduttore. Sembra, infatti, che De Martino abbia deciso di salutare la Rai per ritornare a casa, in Mediaset. Su Canale5 siederà ancora sulla sedia del giudice del serale di Amici21, insieme a Stash e il Principe Emanuele Filiberto. Si vocifera, inoltre, che Mediaset stia pensando per lui un programma tutto suo: è probabile che sia stato questo a far venire l’acquolina in bocca al ballerino napoletano. Staremo a vedere cosa succederà, ma una cosa è certa: Stefano saprà stupirci.

