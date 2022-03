“Dovrà dirmi la verità”: drastica decisione di Ilary Blasi, per lui non c’è scampo

Ilary Blasi è pronta per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore, però, ha preso una decisione che avrà dure conseguenze

L’Isola dei Famosi sta per iniziare. Manca pochissimo alla nuova edizione del reality più estremo della tv italiana, condotto da Ilary Blasi. Questa edizione porterà con sé qualche novità, come la partecipazione di coppie di concorrenti: questa scelta creerà dinamiche relazionali del tutto nuove. Durante un’intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni, la Blasi ha raccontato i suoi desideri e le sue aspettative.

Durante la chiacchierata, però, ha svelato un retroscena del tutto insospettabile. Ormai gliel’ha detto, dovrà farlo non appena potrà.

Ilary Blasi parla di lui: “E’ il nostro patto”

Il 21 marzo andrà in onda la prima puntata di questa nuova stagione de L’Isola dei Famosi, su Canale5. I naufraghi, quest’anno, parteciperanno in coppia: chi con il fidanzato o la fidanzata, chi con un amico, chi con un parente e così via. La coppia sarà indissolubile, ha annunciato Ilary Blasi e i due componenti dovranno dividersi tutto: “Le coppie giocano come un unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi” ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni.

Ilary ha ammesso di essere molto curiosa, poiché questa novità del cast creerà dinamiche inaspettate. Durante l’intervista ha anche raccontato che sa di concorrenti che si sono addestrati profondamente, per partecipare al reality. Qualcuno sembra che sia addirittura andato in Sardegna per imparare dai pescatori a usare la lenza. Insomma, tutto è pronto: i naufraghi ci sono, la conduttrice anche e l’inviato pure.

Riconfermato per questa edizione è Alvin, che recupera il suo posto dopo l’esperienza parzialmente riuscita di Massimiliano Rosolino, dell’anno scorso. “Son contenta che ci sia lui…” ha raccontato la Blasi “…siamo amici da vent’anni“. La Blasi e Alvin, infatti, hanno uno per l’altra molta stima e fiducia, ingredienti fondamentali per reggere una co-conduzione a così tanti chilometri di distanza.

Di Alvin, però, Ilary ha ammesso un dettaglio. “Gli ho detto che mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare” ha ammesso, durante l’intervista. “Quando tornerà lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dire tutta la verità“. Insomma, sembra che Alvin non potrà nascondere nessun retroscena alla storica conduttrice de L’isola, che lo aspetterà al varco. Non ci resta che aspettare l’inizio di questa nuova stagione, che si caratterizzerà per novità e grandi colpi di scena.

