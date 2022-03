cellulite,-stai-sbagliando-tutto:-3-semplici-consigli-per-migliorare-da-subito

E’ uno dei grandi dilemmi delle donne, la cellulite. Con qualche accortezza, però, si può lottare contro questo inestetismo: ecco i segreti!

Si avvicina l’estate e la voglia di scoprirsi un po’ le gambe. Dopo mesi di freddo, pioggia e neve, la primavera porta finalmente il caldo e il sole. E cosa è più bello e soddisfacente di mettersi un paio di pantaloncini e uscire a godersi il bel tempo? C’è però un’inestetismo che rende difficile, per molte donne, scoprire le gambe: la cellulite.

Questa mette a disagio tantissime persone e, per quanto sia una semplice caratteristica estetica che nulla dice della bellezza di un corpo, ci sono alcune strategie per combatterla. Scoprite quindi cosa fare e cosa evitare: liberatevi dalla cellulite e dall’incertezza sul vostro corpo!

Cellulite: ecco cosa non si deve assolutamente fare

La cellulite è una causata da un’alterazione del metabolismo localizzato a livello del tessuto sottocutaneo. Questo determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose, che quindi danno vita alla famosa pelle irregolare che causa tanto fastidio. Per la cellulite esiste una predisposizione genetica difficile, se non impossibile, da combattere. Ci sono però alcuni comportamenti che possono peggiorarla e altri, invece, che aiutano il microcircolo a funzionare correttamente.

In primo luogo, la camminata è nettamente da preferire rispetto alla corsa. Innanzitutto, la buona circolazione è da mettere in primo piano rispetto al potenziamento muscolare, se si vuole mirare precisamente alla cellulite. Durante una corsa veloce, però, il piede e la gamba di conseguenza subiscono forti impatti al suolo. La camminata veloce o la corsa leggera, invece, sono più dolci anche a livello articolare e tessutale e sono più consigliati in caso di predisposizione alla cellulite. Un altro grande segreto è la frequenza: è più importante fare non troppi chilometri ma tutti i giorni, rispetto al farne tanti ma molto raramente. La costanza è il segreto per ottenere buoni risultati, che possono portare a un benessere generale maggiore.

Un altro consiglio che viene spesso dato alle persone che soffrono di cellulite è quello di bere tanta acqua. Questo è fondamentale per mantenere un corretto livello di idratazione: la cosa importante è quella di preferire acqua, naturale o frizzante, a bevande zuccherate o gasate. Anche trattamenti estetici come massaggi mirati o percorsi in acqua possono coadiuvare gli altri consigli nel trattamento contro la cellulite. Spazio quindi a idromassaggio, percorsi benessere in sauna o massaggi drenanti, che possono regalare anche una sensazione di relax unica.

