Calca le tavole del paloscenico con il nuovo TALENT della CMS Academy

2 lezioni di tap tap (15 anni in su) con l’Insegnante Ilaria Suss

2 lezioni di canto singolo (15 anni in su) con l’insegnante Benedetto Lo Buglio

2 borse di studio (11/17 anni) per la full Immerision Estiva dell CMS Academy – Exam Training (30 Maggio/14 Giugno)

2 Borse di studio del 30% per le iscrizioni alla CMS Academy 2022/2023 (Livello Academy 11/13 anni e Academy 13/20 anni ).

2 borse di studio (7/12 anni) per il Musical Camp della Children’s Musical School (4/8Luglio 2022 e 11/15 Luglio )