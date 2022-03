William Hurt, addio all’attore premio Oscar per “Il bacio della donna ragno”. Di cosa è morto a 71 anni

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto a 71 anni per cause naturali William Hurt, celebre attore vincitore del premio Oscar nel 1985 per il film ‘Il bacio della donna ragno’. La notizia della morte di Hurt è stata confermata a ‘Variety’ dal suo amico Gerry Byrne. Nel corso della sua carriera l’attore statunitense ha ricevuto altre tre nomination agli Oscar, come miglior attore protagonista in ‘Dentro la notizia-Broadcast News (1987) e ‘Figlio di un dio minore’ (1986) e come attore non protagonista in ‘A History of Violence’ (2005).

Uno dei figli di Hurt, quello che porta lo stesso nome del padre, William, ha confermato la notizia in una dichiarazione ufficiale: “Con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, avvenuta il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72/o compleanno. È morto serenamente in famiglia, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”.