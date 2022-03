“stai-a-casa,-mi-urti!”:-indiscrezione-choc-su-katia-ricciarelli,-esclusione-clamorosa-per-lei

La soprano Katia Ricciarelli non smette di dividere il pubblico del GF Vip: dopo la tremenda rivelazione, un’altra doccia fredda.

La cantante lirica Katia Ricciarelli non smette di far discutere il pubblico del GF Vip, anche dopo la sua eliminazione dal reality. Nonostante la protezione degli autori e la sua longeva amicizia con il conduttore Alfonso Signorini, la soprano è volata all’improvviso sotto i radar, scomparendo repentinamente dai salotti televisivi. Katia avrebbe infatti dovuto godere dell’ospitalità di Silvia Toffanin a “Verissimo“, ma si è rivelata la grande assente. Non ha inoltre presenziato ai vari “Mattino 5” e “Pomeriggio 5“, e le indiscrezioni sul suo conto si sono moltiplicate.

Che cos’è successo alla cantante veneta?

Katia Ricciarelli e la pausa forzata: niente finale in studio per la soprano?

Gli haters di Katia hanno avanzato numerose ipotesi circa la sua esclusione dai rotocalchi del piccolo schermo. C’è chi ha immaginato che la regina della lirica volesse godersi una meritata pausa dalle telecamere, chi invece sospettava volesse ritirarsi in buon ordine dopo la marea di critiche ricevute. In questi mesi, infatti, la cantante è stata il bersaglio di innumerevoli controversie, a causa di alcune sue esternazioni infelici nel reality. Tacciata di razzismo, misoginia e omofobia, la soprano ha nei mesi rivelato un temperamento piuttosto permaloso, e gli spettatori sono convinti che preferisca evitare ulteriori attacchi pubblici.

Secondo il portale “TvBlog”, però, la verità è molto diversa. La cantante avrebbe infatti contratto il Covid-19, patologia che le ha impedito di frequentare i salotti televisivi. La scoperta dell’infezione dovrebbe essere avvenuta a ridosso delle registrazione dell’intervista con Silvia Toffanin, motivo per il quale l’appuntamento è stato cancellato. Secondo “TvBlog”, inoltre, la soprano sarebbe completamente guarita, e sarà presente nello studio di Alfonso Signorini in occasione della finalissima prevista per stasera. Alcuni utenti del web, però, sperano che Katia retroceda dal suo intento, e la invitano a boicottare lo studio del GF Vip. Un utente scrive su Twitter: “Gallina, stattene a casa che è meglio non ti veda: mi urti proprio!“.

Gallina stattene a casa che è meglio non ti veda ,mi urti proprio — katia ponisio (@PonisioKatia) March 11, 2022

La soprano veneta deciderà di solcare comunque il parterre di Alfonso Signorini? Nel bene e nel male, Katia è stata una presenza sicuramente iconica e scoppiettante all’interno del reality: si ricongiungerà al resto del cast? Seguiremo l’ultimo, entusiasmante, prime time per scoprirlo!

