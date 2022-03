“senza-parole,-che-schifo!”:-biagio-d’anelli-umiliato-in-diretta,-lui-replica-con-accuse-gravissime

L’ex gieffino Biagio D’Anelli alle prese con la pubblica gogna dopo le dichiarazioni in diretta di Miriana Trevisan: la reazione è impensabile.

L’organizzatore di eventi e talent scout Biagio D’Anelli è stato una meteora nel cast del reality per eccellenza di Canale 5. L’ex gieffino, infatti, è durato nel programma solamente una manciata di settimane, lasciando però il segno su una concorrente in particolare. Parliamo, ovviamente, della soubrette Miriana Trevisan, che dopo il suo arrivo ha ben presto dimenticato la love-story con Nicola Pisu, per buttarsi con entusiasmo tra le sue braccia.

Tra i due sembrava filare tutto liscio, almeno fino all’eliminazione di Miriana: da allora i due ex compagni di gioco si sono destinati una lunga serie di frecciatine tramite ospitate in salotti televisivi. Dopo aver lanciato la notizia che Miriana avrebbe evitato di contattarlo, accampando scuse inconsistenti, Biagio ha condannato la versione dei fatti rilasciata dalla soubrette al rotocalco “Verissimo“. Ecco cos’è accaduto.

“I soldi del monopoli sono più veri!”: Biagio D’Anelli furioso con l’ex, la coppia è scoppiata

Miriana Trevisan è stata eliminata dal reality ad un passo dalla finale, ed è ovviamente oggetto delle attenzioni di tutti i salotti televisivi dedicati al gossip. Mentre Biagio spiegava le sue ragioni durante le ospitate a “Mattino 5“, Miriana ha scelto il ben più quotato “Verissimo“. Davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, la soubrette ha rilasciato la propria versione: “Per me finisce qui questa relazione. Questa è l’ultima volta che ne parlerò pubblicamente. Non lo voglio accanto a me e a mio figlio. Avevo già dei sentori quando è rientrato nella casa del GF Vip, ma quando sono uscita ho avuto le prove. Era freddissimo e poi ho visto quello che ha detto a Pomeriggio 5 e Mattino 5, cose assurde. Quindi non ne voglio più sentir parlare…“.

La relazione tra i due sembra inequivocabilmente ai ferri corti. Se il pubblico si divide, subodorando una strategia per rimanere sulla cresta dell’onda mediatica, Biagio invece non ha dubbi. Il talent scout pugliese ha infatti scelto di replicare con un’eloquente storia di Instagram, in cui dichiara lapidario: “Hai registrato giovedì mattina e mi hai lasciato senza dirmelo. La sera poi al GF Vip hai detto di provare un sentimento. I soldi del Monopoli sono più veri. Sono senza parole… che schifo!“.

Gli spettatori covano il (legittimo) dubbio che la relazione sia stata costruita ad-hoc, ma solo i diretti interessati conoscono la verità. La loro love-story è ufficialmente morta e sepolta?

