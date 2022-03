“ricca-e-ignorante!”:-non-solo-il-caso-pretelli,-altra-figuraccia-incredibile-a-domenica-in-[video]

Amanda Lear e il disastro a “Domenica in”: la sua clamorosa gaffe in diretta diventa un caso nazionale.

L’attempata attrice e cantante Amanda Lear ha dietro di sé una carriera di sfolgoranti successi televisivi e radiofonici. Nata a Saigon, di nazionalità inglese ma naturalizzata italiana, Amanda è un personaggio iconico e controverso nel mondo dello spettacolo. Le sue storie d’amore hanno coinvolto anche nomi universalmente conosciuti, come il pittore Salvador Dalì e l’indimenticato David Bowie, che peraltro l’ha spinta ad entrare nel mondo della musica.

L’ambigua e sensuale interprete di “Tomorrow” e “Queen of Chinatown” ha spopolato in ogni angolo del globo, e ha all’attivo 18 album complessivi, superando la quota di 25 milioni di singoli venduti. La poliedrica artista, nota all’anagrafe come Amanda Tapp, è una provocatrice nata, e ha indossato i suoi panni più spregiudicati anche nelle reti nazionali. Il suo recentissimo intervento a “Domenica in“, infatti, ha avuto un clamoroso eco mediatico, con danni irreversibili per l’immagine dell’artista. Vediamo cos’è successo.

“Sembra una mi**tta ucraina”: cala il gelo nello studio di “Domenica in”

Come ben sappiamo, le reti nazionali sono fortemente orientate sul politically correct ma, ciò nonostante, nessun ospite o conduttore è completamente al riparo da scivoloni imprevisti. L’Amanda nazionale, invitata negli studi di “Domenica in” da una garbata Mara Venier, si è raccontata ai suoi microfoni, ripercorrendo le tappe della propria carriera. La cantante ha raccontato del periodo in cui monitorava le riprese del film a lei dedicato, descrivendo in termini discutibili l’attrice cha avrebbe dovuto impersonarla.

“Quando l’ho vista ho detto: ‘No, non mi piace, sembra una mig**tta ucraina!“, ha tuonato Amanda negli studi RAI. Mara Venier è immediatamente intervenuta: “Sembra?“. La cantante ha corretto il tiro: “Sembra una James Bond girl…“. Ecco il video del controverso scambio di battute:

A onor della cronaca, precisiamo che la conduttrice Mara Venier ha successivamente preso le distanze da tale bordata. Ha infatti commentato all’indirizzo degli haters: “Allora, ragazzi, abbiamo salutato Amanda Lear: io voglio precisare una cosa, però. Quando Amanda se n’è uscita con quella frase molto infelice, io non avevo capito, perché se avessi capito quello che stava dicendo, è chiaro che avrei preso le distanze, come le prendo adesso. Non è il momento, questo, per fare polemiche inutili! Non avevo sentito! Stop alle polemiche, non è proprio il momento!“.

Il pubblico, però, non si è fatto scivolare addosso la tremenda gaffe: come ben sappiamo, il popolo ucraino è materia di narrazione martellante da due settimane a questa parte. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, infatti, ha portato i media a numerose campagne a sostegno delle popolazioni colpite dalla crisi umanitaria. L’uscita infelice di Amanda Lear ha scatenato un vero e proprio putiferio nel web, come dimostra il tweet sottostante:

Amanda Lear, che identifica l’attrice che la rappresenta nel film dedicato alla sua storia in una “mignotta ucraina” su Rai1, è l’apoteosi della persona ricca disumanizzata e ignorante #AmandaLear #DomenicaIn — Mr Pink sheep 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@kikditto76) March 13, 2022

I danni all’immagine di Amanda Lear sono al momento incalcolabili: la controversa artista deciderà di fare pubblica ammenda?

