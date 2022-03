Oroscopo Barbanera di martedì 15 marzo: alti e bassi in amore e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La Luna in Leone vi consente di iniziare la settimana lavorativa con il passo giusto. Con i sestili di Venere e Marte, poi, sarà quasi un gioco da ragazzi!

Toro (21/4 – 20/5) – Un vorticoso minuetto con la Luna in Leone che attenta alla vostra tranquillità. Occhio alla tentazione dello shopping: le riserve piangono…

Gemelli (21/5 – 21/6) – Giornata da attraversare con grinta e ottimismo. Fonte di ricarica le persone care, che vi tendono una mano per uscire dalla palude della quotidianità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – Buono il livello di energia e di efficienza, ma i sentimenti sono latitanti. Avete poca fiducia e scarsa pazienza per riuscire a credere che accadrà.

Leone (23/7 – 23/8) – Qualche fibrillazione nella coppia sarà probabile, soprattutto se permetterete a familiari e parenti di intromettersi nella vostra vita affettiva.

Vergine (24/8 – 22/9) – L’amore si prende beatamente una pausa, le chance di incontri appetibili sono scarse. Le storie fugaci non sono escluse, ma non andrete oltre il flirt.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotete con gratitudine ammirazione e rispetto.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’umore è altalenante, ma evitate gli atteggiamenti di chiusura: ora più che mai avete bisogno dell’appoggio, della stima e del conforto degli altri.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancheranno, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siete in una botte di ferro.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Mantenetevi mentalmente flessibili, invece di irrigidirvi sulle vostre idee. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento.

Acquario (21/1 – 19/2) – Con il partner non intestarditevi su questioni di poco conto. Cercate piuttosto di badare alla sostanza e al sentimento profondo che vi unisce.

Pesci (20/2 – 20/3) – Tante le questioni su cui riflettere con calma e ponderazione. Mettendo da parte intenzioni di rivalsa, reazioni emotive e scatti di nervi che non aiutano.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di martedì 15 marzo: alti e bassi in amore e famiglia proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.