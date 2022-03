“l’ho-rifiutato”:-la-confessione-di-serena-rossi,-proposta-bocciata-in-maniera-drastica

E’ una attrice amatissima ed è anche una grande cantante, Serena Rossi. Nel suo passato, però, c’è anche un grande rifiuto inaspettato

E’ un’attrice estremamente amata e le serie tv con lei sono sempre grandi successi. Alcune tra queste, come “Mina Settembre”, hanno letteralmente sbancato la concorrenza e l’hanno messa nell’olimpo delle attrici italiane. Serena Rossi, però, è anche una grande cantante e presentatrice. Sua è la voce di Anna di “Frozen”, il cartone animato che ha tenuto incollato allo schermo milioni di bambini e adulti. La Rossi, poi, è anche conduttrice e vanta diverse esperienze come presentatrice, tra cui “Canzone Segreta” andato in onda l’anno scorso.

Serena Rossi, però, ha anche dovuto dire alcuni grandi no. Uno in particolare ha scioccato tutti: non sarà stato facile, ma la Rossi ha compiuto una scelta ben precisa. La causa è del tutto inimmaginabile.

Serena Rossi l’ha rifiutato, ecco perché

Oggi Serena Rossi è un’attrice affermata, così come una conduttrice in carriera e una mamma innamorata. La Rossi cerca sempre di mantenere il più possibile in equilibrio tutti i ruoli che interpreta quotidianamente, cercando di dare il giusto spazio a ogni impegno. Come conduttrice, l’ultimo suo impegno è stato “Danza con me” insieme a Roberto Bolle e Lilo Petrolo, ma il vero salto della sua carriera da presentatrice è arrivato nel 2021. Proprio l’anno scorso, infatti, è stata scelta come madrina della 78° Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La sua prima passione è stata però la televisione. Il suo esordio è avvenuto nel 2002 come cantante nel musical “C’era una volta… Scugnizzi” e, solo l’anno successivo, viene scelta per interpretare Carmen Catalano in “Un posto al sole”, il ruolo che la renderà popolare. Negli anni lavora poi in tantissime serie tv, tra cui “Ho sposato uno sbirro” nel 2010, “R.I.S. Roma – Delitti imperfetti” nel 2011 e “L’ispettore Coliandro” nel 2013.

Durante il 2021, però, Serena Rossi si è anche trovata costretta a dire un doloroso no. Come rivelato a FQMagazine, l’attrice napoletana ha rifiutato un ruolo in “Noi”, la serie tv in onda in questo periodo con Aurora Ruffino. “Si trattava di un contratto di 4 anni, non me la sono sentita” ha rivelato:

in un’intervista a @FQMagazineit Serena Rossi mi rivelò di aver rifiutato #NoiLaSerie: “Si trattava di un contratto di 4 anni, non me la sono sentita”. Ieri la seconda puntata è calata a 3,7 milioni di spettatori (17.3% di share). Se queste sono le premesse per altre stagioni… — Francesco Canino (@fraversion) March 14, 2022

Oggi, che i dati auditel relativi a questa serie tv sono pubblici, forse Serena Rossi si potrebbe sentire sollevata dall’aver rifiutato il ruolo. Sicuramente, al momento della scelta, non sarà stato affatto facile dire di no a un prodotto con quel potenziale.

