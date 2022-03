La predisposizione alla filosofia Recensioni: prof. riconosciuto “International Fellow” dell’American Psychiatric Association,

Come spesso abbiamo sostenuto vi è una diversità tra approccio filosofico ed

approccio psicologico. Pur mantenendo entrambe il focus sull’uomo e il suo mondo,

il counselor filosofico si preoccupa di utilizzare i metodi propri della filosofia

(maieutico, ermeneutico, fenomenologico, dialettico, …) piuttosto che utilizzare

metodi e modelli propri della psicologia. In questo senso il counselor deve avere una

sensibilità di tipo filosofico, nel senso di sentire risuonare in sé modi di osservare,

indagare e riflettere. Vi deve quindi essere una predisposizione alla filosofia, al suo

studio, ai suoi metodi, al suo modo di pensare. Il counselor filosofico ama la filosofia,

la studia, la coltiva, la pratica e in questo trova il suo modo di vedere, di interpretare e

pensare. Differente è infatti la predisposizione alla psicologia che richiede l’esigenza

di avere risposte precise ed attendibili ai meccanismi cha caratterizzano il nostro

funzionamento mentale, ricercando regole e modelli, che possano essere riproducibili

ed attendibili. La psicologia è sempre più oggi approccio scientifico e tecnico, la

filosofia è, e deve essere, approccio umanistico, creativo e artistico. Tale apparente

antagonismo non esclude che vi possa essere tra loro una sovrapposizione, una

collaborazione, una sinergia in grado di rinforzare reciprocamente le due discipline.

Curriculum

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino, specializzato in Psichiatria nella stessa università. Dal 1993 abilitato all’esercizio della psicoterapia dall’Ordine dei Medici di Torino.

Si è perfezionato negli Stati Uniti presso il Duke Medical Center a Durham, nel North Carolina (Fellowship in ECT), presso il dipartimento di Psichiatria Biologica della Columbia University, a New York (Fellowship in ECT) e alla Harvard Medical School di Boston (Master in Psicofarmacologia). Ha poi completato a Philadelphia (USA) il training di formazione previsto dall’American Society of Clinical Hypnosis, ottenendo l’iscrizione all’elenco degli ipnotisti della stessa associazione come membro internazionale.

Nel 1994 ha conseguito il diploma quadriennale di consulente e psicoterapeuta in Sessuologia presso l’Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze, sotto la direzione di Giorgio Abraham e Willy Pasini. Negli anni dal 1990 al 1998 ha poi effettuato una formazione analitica personale di orientamento junghiano, frequentando lo Jung Institut di Zurigo.

Dal 1993 collabora, come docente e consulente, con la Scuola di Psicologia del centro COSPES, oggi IUSTO. Qui ha organizzato la Scuola Italiana di Psicoterapia Esistenziale (SIPE) e la Scuola Superiore di Counseling Filosofico (SSCF). Lodovico Berra è direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria, ISFiPP, socio fondatore di IUSTO, Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, sede aggregata dell’Università Pontificia Salesiana (UPS) dove dal 2005 è stato professore stabilizzato di “Psicologia fisiologica e psicobiologia” e poi docente di Psicobiologia e Neuroscienze. Dal 2001 è docente di Psicologia clinica, Psicoterapia e Psichiatria presso l’ISFiPP.

Dal 2013 è Editor-in-chief della rivista di psicoterapia e psicologia esistenziale “Dasein Journal” e dall’anno 2005 della “Nuova Rivista di Counseling Filosofico”

Nel 2015 è stato riconosciuto “International Fellow” dell’American Psychiatric Association, dopo oltre 20 anni di appartenenza all’associazione. È attualmente membro ordinario di numerose società tra cui la British Association of Psychopharmacology (BAP), la Society for Existential Analysis (SEA), l’American Society of Clinical Hypnosis (ASCH), la Harvard Medical School Postgraduates Association e la International Federation of Daseinanalysis.

Dal 1991 Lodovico Berra esercita la libera professione nel suo studio di Torino.

Allegati

Altre attività, ricerca e collaborazioni

Medico specialista in psichiatria, psicoanalista

Direttore dell’Istituto Superiore di Filosofia, Psicologia, Psichiatria- ISFiPP Torino

Allegati

Principali pubblicazioni

Berra L. “La voce della coscienza: l’angoscia come via alla trascendenza” Il segno dei Gabrielli Editori, 2004.

Berra L. “Oltre il senso della vita. Depressione ed esistenza” Apogeo, 2006.

Berra L. “Meditazione Metafisica. Manuale di pratica filosofica” ISFiPP Edizioni, 2009

Berra L. “Manuale di psicoterapia esistenziale” Libreria Universitaria ed., 2011

Berra L.. (a cura di) “Filosofia ed esistenza. Logoterapia, analisi esistenziale e counseling filosofico” Libreria Universitaria ed., 2012

Berra L. “Angoscia esistenziale. Teoria e clinica” ISFiPP edizioni, 2017

Berra L. “La dimensione depressiva. Dalla depressione patologica alla depressione esistenziale” Libreria Universitaria, 2018

Berra L. “La regola della vita. Il morire e l’angoscia di morte” ISFIPP edizioni, 2021

Allegati

Altre informazioni

sito web personale: http://www.lodovicoberra.it

siti web collegati: http://www.isfipp.org; http://www.psicoterapiaesistenziale.org; http://www.sscf.it

Allegati

Il docente insegna presso

Dipartimento Psicologia – Baccalaureato – Laurea – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (Docente Invitato – collaboratore)

Dipartimento Psicologia – Baccalaureato – Laurea – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (WE) (Docente Invitato – collaboratore)

Orario di ricevimento:

Email: lodovico.berra@ius.to