Gruppo Bonfiglioli Consulting – Octagona, la prima realtà italiana di consulenza internazionale con focus su operations e mercati globali

(Milano 14 marzo 2022) – Bonfiglioli Consulting e Octagona annunciano di aver siglato l’accordo che formalizza la nascita di uno dei pochi gruppi italiani di consulenza a vocazione internazionale, di supporto alla crescita e a una maggiore competitività delle imprese. Con questa operazione, Bonfiglioli Consulting acquisisce la maggioranza di Octagona (51%) definendo così la nascita del Gruppo Bonfiglioli Consulting – Octagona con un fatturato che nel 2022 si prevede a quota 10 milioni di euro.

“Tutto nasce dalla volontà di creare un gruppo di respiro internazionale per supportare le aziende votate all’estero e per avere le dimensioni per seguire i grandi gruppi italiani: in particolare quelle oltre tremila imprese di matrice famigliare a gestione manageriale con un fatturato tra i 100mln e i 2mld di euro che rappresentano la spina dorsale della nostra economia, ma che per rimanere nella filiera del valore devono pensare in ottica globale, puntare sulla sostenibilità e investire nella digitalizzazione di processi operativi snelli e consolidati. Accanto a ciò, c’è poi l’orgoglio del saper fare italiano. Tradizionalmente l’organizzazione aziendale ha matrici tedesche, americane o giapponesi, ma anche noi del Bel Paese abbiamo molto da raccontare. E lo facciamo in modo unico, poiché al rigore del metodo affianchiamo la flessibilità e la creatività tutte italiane nel problem solving” commenta Michele Bonfiglioli, Amministratore Delegato di Bonfiglioli Consulting.

L’intesa, che sigilla una collaborazione avviata nel febbraio 2017, ha l’obiettivo di creare un interlocutore unico per tutte le realtà italiane che aspirano a una crescita internazionale e al miglioramento continuo della propria catena del valore. Il Gruppo Bonfiglioli Consulting – Octagona mira, infatti, a diventare il punto di riferimento per un posizionamento competitivo delle imprese italiane, sostenibile nel tempo, attraverso innovazione, miglioramento continuo e presenza diretta sui mercati internazionali.

“Il pragmatismo è uno degli elementi più distintivi in comune tra le due società tanto che, quando nel 2017 le nostre strade si sono incontrate, Bonfiglioli Consulting è venuta presso la nostra sede in India per fare esperienza del mercato locale, mentre Octagona ha implementato i metodi lean all’interno della sua organizzazione. L’altro elemento in comune è la nostra anima imprenditoriale: prima di essere consulenti siamo imprenditori che hanno creato e gestito le loro rispettive società, il che ci permette di comprendere e supportare al meglio gli altri imprenditori con cui ci confrontiamo nel nostro lavoro dando priorità a velocità, esecuzione e salvaguardia costi”, sottolinea Alessandro Fichera, Amministratore Delegato di Octagona.

Grazie all’integrazione delle due società, il Gruppo potrà contare su una presenza internazionale con 12 uffici in 3 continenti, oltre 100 collaboratori diretti e più di 300 progetti conclusi annualmente con successo. Per il futuro, il programma di sviluppo prevede l’apertura di una nuova sede in Corea, un investimento in risorse per rafforzare il team in Usa e l’obiettivo di arrivare a un fatturato di 15mln di euro nel giro di tre anni.

Nata nel 1973 quando fu una delle prime realtà a portare in Italia la “lean production”, oggi Bonfiglioli Consulting, con 65 dipendenti e oltre 250 progetti portati a termine nel 2021 per un valore complessivo di 8 milioni di euro, rappresenta una delle poche società di consulenza interamente italiane focalizzate sul miglioramento continuo delle operation e sull’efficientamento dei costi. Con risultati concreti per le imprese che in media si attestano su un aumento della produttività e una riduzione delle perdite operative del 20-30%; una riduzione dei costi industriali del 30% su piani pluriennali; una riduzione dei tempi di sviluppo dei nuovi prodotti del 30-50%; un aumento dei rendimenti degli impianti produttivi del 10- 20%; una riduzione delle scorte (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) del 25-30% e un livello di servizio al cliente superiore al 95%. Tra i progetti in corso, l’ottimizzazione della supply chain negli stabilimenti Campari di Novi Ligure e di Kingston; la creazione di un sistema di monitoraggio digitale delle performance del servizio di manutenzione nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0; un percorso di operational excellence per i siti in Italia, Uk e Usa di Diasorin.

Con oltre 850 imprese supportate, Octagona è oggi tra le prime cinque società italiane specializzate in servizi di international business al fine di accompagnare le aziende nel loro processo di espansione globale grazie a relazioni internazionali durature e solide sviluppate nel corso degli anni, a una esperienza locale pluriennale e a una stabile rete di collaboratori locali nei Paesi di destinazione (USA, India e Vietnam). Tra le realtà con cui ha collaborato spiccano nomi come Dainese, il noto brand italiano di equipaggiamento tecnico per sport dinamici; System, oggi Coesia, specializzata in soluzioni industriali e di packaging; e Marchesini Group, leader nella fornitura di linee complete e macchine singole per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici.

