“cosa-fare-ai-loro-figli”.-milena-gabanelli-estrema:-la-‘purga’-per-far-crollare-gli-uomini-di-putin

Milena Gabanelli è intervenuta sul finire del TgLa7 condotto da Enrico Mentana per parlare di quanto sta accadendo in Ucraina, con la guerra scatenata da Vladimir Putin che va avanti ormai da quasi tre settimane. Sullo sfondo resta l’Italia, che fino a qualche tempo fa andava piuttosto d’accordo con la Russia da molti punti di vista. Adesso però le cose sono drasticamente e drammaticamente cambiate.

Per la Gabanelli è tempo di decisioni forti: “Penso che non si debba arrivare alle armi nella maniera più assoluta, quindi bisogna esercitare ogni tipo di pressione sulla Russia. Putin considera l’Occidente l’impero della menzogna, ma la squadra che lo tiene al potere e lo sostiene in questa invasione manda tutti i figli alle migliori università occidentali. Negli Stati Uniti, in Svizzera, roba da 130mila dollari l’anno solo di retta. Io credo che i rampolli di questa nomenclatura politica e militare vadano rimandati a studiare a Mosca dai loro padri. Sarebbe una pressione e una sanzione pesante, credo ancora più pesante di un sequestro di uno yacht”.

Se è vero che non bisogna punire i figli per le colpe dei padri, in questo caso la Gabanelli vorrebbe fare un’eccezione: “I loro padri stanno contribuendo all’uccisione di tanti bambini in Ucraina, sostenendo e tenendo in piedi Putin. Davanti a questo orrore togliere ai padri la possibilità di far entrare i loro figli nell’élite mondiale penso sia una pressione molto potente”.