Bere tanta acqua fa bene? Occhio, non è sempre vero: tutti i rischi

Fin da piccoli siamo stimolati a bere tanta acqua, perché fa bene al corpo. Ci sono alcune controindicazioni, però, che è bene sapere

Lo sappiamo tutti e ce lo dicono fin da piccoli: bere fa bene e bisogna bere tanto. E’ necessario per mantenere il corpo ben idratato, soprattutto nei momenti in cui si pratica sport e per le situazioni in cui fa caldo. Bere acqua fresca è fondamentale per il benessere di mente e corpo e se ne sentono tante sulla quantità minima necessaria, che comunque non dovrebbe essere inferiore al litro e mezzo al giorno.

Uno studio recente, però, sembra suggerire che bere tanta acqua non faccia sempre bene. Ci sono una serie di problematiche, infatti, che potrebbero insorgere proprio a causa di una eccessiva idratazione.

Bevi troppa acqua? Ecco cosa potrebbe succedere

La prima indicazione degli esperti è legata all’importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo. Per evitare problemi di eccessiva idratazione, è necessario bere solo nei momenti in cui sentiamo l’effettiva necessità di acqua. Esagerare, infatti, potrebbe portare a ciò che i ricercatori della Whiteley Clinic di Londra hanno definito “acquaholism“: una forma esagerata di consumo di acqua che, addirittura, potrebbe portare a una sorta di dipendenza, così come succede per l’alcol.

Una prima conseguenza dell’eccessivo consumo di acqua è legato a possibili problemi al cervello e al cuore. Il cervello, infatti, potrebbe avere notevoli difficoltà nel gestire i liquidi all’interno del corpo e il cuore faticherebbe nel pompare sangue troppo diluito. Questo potrebbe portare a problemi cardiologici e di circolazione, oltre a un insonnia profonda difficile da combattere. Un abuso di acqua ingerita, inoltre, potrebbe causare anche una sudorazione eccessiva e incontrollabile. In casi estremi, sarebbe addirittura necessario rimuovere le ghiandole sudoripare.

Secondo gli esperti, infatti, imparare a bere solo quando si ha sete non è affatto facile. La quantità giornaliera da assumere si aggira attorno al litro e mezzo, due litri massimo. Questo è però influenzabile anche da fattori soggettivi e oggettivi. Tra questi secondi rientra anche il periodo annuale in cui si trova: durante la stagione invernale, infatti, non è necessario eccedere nel consumo di acqua. Al contrario, d’estate la necessità di acqua aumenta, così come nel momento in cui si consumano cibi salati. Insomma, come sempre è necessario trovare un equilibrio tra ciò che desideriamo e ciò che, invece, effettivamente necessita il nostro corpo: conoscere i rischi è necessari per evitare eventuali problematiche.

